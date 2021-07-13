У Росгвардии появились новые полномочия

Под охраной росгвардейцев находятся такие важные объекты, как акватория Крымского моста, энергомоста РФ – Крым, а также стоянки судов с ядерными энергетическими установками, ядерным топливом, взрывчатыми веществами. Тем не менее полноценная регламентация этой охранной деятельности появилась в законе только сейчас.

В частности, теперь сотрудники Росгвардии могут на законных основаниях блокировать территорию или акваторию охраняемого объекта при попытке проникновения. Кроме этого, вступившим в силу законом ряд ведомств, в числе которых и Росгвардия, наделяется полномочиями по разминированию взрывоопасных объектов, сообщает пресс-служба Госдумы Российской Федерации.