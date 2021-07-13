Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:45 1

У Росгвардии появились новые полномочия

С 12 июля на территории России вступает в силу дополнение к закону «О войсках национальной гвардии РФ»

У Росгвардии появились новые полномочия
Фото: Управление Росгвардии по Амурской области

Законопроект «О войсках национальной гвардии РФ» за авторством депутатов Василия Пискарёва и Александра Хинштейна был принят Госдумой зимой этого года и вступил в законную силу 12 июля. Он регламентирует некоторые ранее не прописанные в законе специфические виды деятельности Росгвардии, которые требовали обоснования в законодательстве.

Под охраной росгвардейцев находятся такие важные объекты, как акватория Крымского моста, энергомоста РФ – Крым, а также стоянки судов с ядерными энергетическими установками, ядерным топливом, взрывчатыми веществами. Тем не менее полноценная регламентация этой охранной деятельности появилась в законе только сейчас.

В частности, теперь сотрудники Росгвардии могут на законных основаниях блокировать территорию или акваторию охраняемого объекта при попытке проникновения. Кроме этого, вступившим в силу законом ряд ведомств, в числе которых и Росгвардия, наделяется полномочиями по разминированию взрывоопасных объектов, сообщает пресс-служба Госдумы Российской Федерации.

Просмотров всего: 1226

#закон #МЧС

распечатать


Общество 1

Больничные по уходу за ребёнком до восьми лет будут платить по новым правилам
Происшествия

У берегов Камчатки и Курил произошло два землетрясения

Общество

Гребень паводка миновал Хабаровск
Происшествия 1

На 13 и 14 июля в Амурской области объявлено штормовое предупреждение
Комментарии
Показать все (1)
  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Гвардия...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь