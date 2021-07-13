У Росгвардии появились новые полномочия
С 12 июля на территории России вступает в силу дополнение к закону «О войсках национальной гвардии РФ»
Законопроект «О войсках национальной гвардии РФ» за авторством депутатов Василия Пискарёва и Александра Хинштейна был принят Госдумой зимой этого года и вступил в законную силу 12 июля. Он регламентирует некоторые ранее не прописанные в законе специфические виды деятельности Росгвардии, которые требовали обоснования в законодательстве.
Под охраной росгвардейцев находятся такие важные объекты, как акватория Крымского моста, энергомоста РФ – Крым, а также стоянки судов с ядерными энергетическими установками, ядерным топливом, взрывчатыми веществами. Тем не менее полноценная регламентация этой охранной деятельности появилась в законе только сейчас.
В частности, теперь сотрудники Росгвардии могут на законных основаниях блокировать территорию или акваторию охраняемого объекта при попытке проникновения. Кроме этого, вступившим в силу законом ряд ведомств, в числе которых и Росгвардия, наделяется полномочиями по разминированию взрывоопасных объектов, сообщает пресс-служба Госдумы Российской Федерации.
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