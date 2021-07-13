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13июля
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сегодня, 11:15 1

Больничные по уходу за ребёнком до восьми лет будут платить по новым правилам

Размер пособия больше не будет зависеть от продолжительности трудового стажа

Больничные по уходу за ребёнком до восьми лет будут платить по новым правилам
Фото: legkopolezno.ru

По поручению президента с 1 сентября больничные по уходу за ребёнком до восьми лет будут оплачиваться по новым правилам. Размер такого пособия больше не будет зависеть от стажа и составит 100 % среднего заработка. На эти цели правительство направит фонду социального страхования более 930 миллионов рублей.

Это очень важно для молодых родителей. Больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Все расчёты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

Родителям не придётся оформлять какие-либо дополнительные документы, сообщает пресс-служба правительства России.

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#дети #закон #здоровье

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    6 часов назад

    20 лет в пути.

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