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13июля
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сегодня, 11:00 3

Рабочему снегоуборщика, наехавшему на девочку в Зее, вынесли обвинительный приговор

Ребёнок получил тяжёлые травмы

Рабочему снегоуборщика, наехавшему на девочку в Зее, вынесли обвинительный приговор

Работнику дорожной службы, который наехал на маленькую девочку в Зее, вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на полтора года, сообщает региональное управление следственного комитета.

Сам инцидент произошёл 2 марта этого года после сильного снегопада. Сдавая задним ходом, водитель снегоуборочной машины не заметил ребёнка, который в результате серьёзно пострадал. Девочка оказалась в слепой зоне, водитель её не видел. Суд посчитал нарушением закона то, что место проведения работ по уборке снега не было огорожено и за безопасностью случайных прохожих рабочий не следил.

Накануне с визитом в Зее побывал амурский прокурор. Он навестил пострадавшую девочку и её семью.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    6 часов назад

    Руководители остались в стороне. Значит и дальше не будет порядка при производстве работ. Аналогия с судостроительным заводом.

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    5 часов назад

    получил козёл отпущения

  • Озеро

    Озеро
    2 часа назад

    А наш ссссуд только обвинительные и выносит приговоры.......

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