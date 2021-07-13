Рабочему снегоуборщика, наехавшему на девочку в Зее, вынесли обвинительный приговор

Работнику дорожной службы, который наехал на маленькую девочку в Зее, вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на полтора года, сообщает региональное управление следственного комитета.

Сам инцидент произошёл 2 марта этого года после сильного снегопада. Сдавая задним ходом, водитель снегоуборочной машины не заметил ребёнка, который в результате серьёзно пострадал. Девочка оказалась в слепой зоне, водитель её не видел. Суд посчитал нарушением закона то, что место проведения работ по уборке снега не было огорожено и за безопасностью случайных прохожих рабочий не следил.

Накануне с визитом в Зее побывал амурский прокурор. Он навестил пострадавшую девочку и её семью.