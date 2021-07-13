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13июля
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сегодня, 10:50 0

В Благовещенске снова ограничат движение

На ремонт закроют улицы Пионерскую и Горького

В Благовещенске снова ограничат движение

Сегодня, 13 июля, с 10:00 в Благовещенске ограничили движение ещё на двух участках дорог в связи с работами по устройству инженерных сетей.

Так, уже перекрыта половина улицы Горького на участке между Пушкина и Лазо. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы продолжатся до 21:00 17 июля.

Аналогичные работы начаты и на улице Пионерской в промежутке между Гражданской и Раздольной: участок откроют к 21:00 19 июля.

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#дороги #строительство

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