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13июля
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Сын известного фигуриста сгорел заживо в своём автомобиле

Автогонщик Иван Куренбин и его подруга Татьяна Игушина погибли в ДТП в Ленинградской области

Сын известного фигуриста сгорел заживо в своём автомобиле
Фото: spb.kp.ru

36-летний гонщик Иван Куренбин погиб в ДТП в Ленинградской области вечером 11 июля. Вместе с ним в салоне Porsсhe 911 Turbo находилась 32-летняя мотогонщица Татьяна Игушина, сообщает «Фонтанка».

Как стало известно, автомобиль Куренбина вылетел с дороги в кювет и врезался в столб. Спорткар загорелся, как спичка. Гонщик Иван Куренбин и его спутница Татьяна Игушина оказались зажаты внутри и заживо сгорели.

36-летний Куренбин известен как ветеран дрифт-движения Петербурга. Он не раз становился призёром и победителем дрифт-соревнований. Гонщик родился в семье советского фигуриста, трижды серебряного призёра чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина. Также Иван занимался бизнесом, держал дрифт-мастерскую, руководил архитектурно-художественной студией и был хозяином отеля в Петербурге.

Выяснилось, что Куренбин практиковал опасное вождение не только на треке, но и на дорогах. За 2020 год он нарушил ПДД около 70 раз.

32-летняя Татьяна Игушина – московская мотогонщица. В 2018 году она стала участницей кругосветной гонки и за 18 дней проехала на своём байке 24,741 км.

Как сообщает «Пятый канал», пока неизвестно, почему машина с Куренбиным и его спутницей на огромной скорости слетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. Их тела обгорели так сильно, что опознать визуально их было невозможно, не говоря уже об определении степени возможного алкогольного опьянения.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    3 часа назад

    Быстро едишь, тихо понесут!!!

  • kidman

    kidman
    3 часа назад

    "Выяснилось, что Куренбин практиковал опасное вождение не только на треке, но и на дорогах. За 2020 год он нарушил ПДД около 70 раз"

    Если очень настойчиво искать, то рано или поздно обязательно найдёшь

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