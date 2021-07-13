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13июля
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сегодня, 10:40 1

Амурские учителя физкультуры пройдут обучение по программе Российского футбольного союза

Около 40 педагогов по окончанию обучения получат соответствующие сертификаты

Амурские учителя физкультуры пройдут обучение по программе Российского футбольного союза
Фото: pixabay.com

Начиная с 20 июля, 37 учителей физкультуры и тренеров из Амурской области пройдут курсы повышения квалификации, организованные по программе Российского футбольного союза. Об этом рассказали в пресс-службе минспорта Приамурья.

— Детская футбольная лига вошла в программу Российского футбольного союза на безвозмездной основе пройти курсы повышения квалификации детских, юношеских и взрослых футбольных тренеров. Обучение планируется начать с 20 июля. Сначала оно будет проходить в заочной форме: 180 часов пройдут дистанционно. Затем приезжают из Омского университета и здесь 6 дней занимаются со слушателями, – рассказал Анатолий Кулик, президент детской футбольной лиги «Амурец».

После того, как курс будет завершён, все обучающиеся сдадут экзамен. Те, кто успешно справится с этой проверкой знаний, получат сертификат о повышении квалификации от Российского футбольного союза.

Отметим, что такое обучение в Приамурье проводится не в первый раз. Два года назад детская футбольная лига «Амурец» провела пятнадцатидневное обучение для тренеров с присвоением категории «С». Обучение проходили как амурчане (20 человек), так и тренера с других регионов Дальнего Востока.

— Обучение тренерского состава – важная составляющая успеха наших спортсменов. Без квалифицированного наставника даже очень талантливые ребята вряд ли смогут чего-либо добиться. Кроме того, чем больше таких кадров будет у нас в области, тем больше амурчан мы сможем привлечь к спорту. Ведь им не нужно будет ездить, предположим, на другой конец города, когда в их родной школе будет работать хороший, квалифицированный тренер, – отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

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#дети #спорт

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    Сейчас при многих школах ( городских, поселковых, сельских) стали строить, обновлять пришкольные спортивные площадки, в т.ч. с полем для МИНИ-Футбола! ( Увы, Больших, стандартных стадионов ни при одной школе нет и вряд ли они будут – нет необходимости и площади для этого!). Но строя поля для мини-футбола нужно тогда и развивать мини-футбол в школах – ежегодно проводить Осенью и Весной различные соревнования по мини-футболу - внутри школ, среди школ города (района), среди сборных школ городов и районов. Привлекать к мини-футболу не только мальчиков и юношей, но и девочек и девушек! Кстати, в мини-футболе, быстрее постигается техника футбола, да и площадки не очень большие (!) – для здоровья легче! Ну, а самые лучшие мини-футболисты, могли бы потом уже выступать на стадионах - на больших полях, играя в большой футбол. Да и в каждой школе нужно, конечно, создавать свой школьный Спортивный клуб, свой школьный Футбольный клуб – с фирменной формой, эмблемой, флагом! Каждой школе нужно писать и гордиться еще и своей школьной спортивной летописью - спортивной историей, создавать Комнаты спортивной славы школы!

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