Амурские учителя физкультуры пройдут обучение по программе Российского футбольного союза

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Начиная с 20 июля, 37 учителей физкультуры и тренеров из Амурской области пройдут курсы повышения квалификации, организованные по программе Российского футбольного союза. Об этом рассказали в пресс-службе минспорта Приамурья.

— Детская футбольная лига вошла в программу Российского футбольного союза на безвозмездной основе пройти курсы повышения квалификации детских, юношеских и взрослых футбольных тренеров. Обучение планируется начать с 20 июля. Сначала оно будет проходить в заочной форме: 180 часов пройдут дистанционно. Затем приезжают из Омского университета и здесь 6 дней занимаются со слушателями, – рассказал Анатолий Кулик, президент детской футбольной лиги «Амурец».

После того, как курс будет завершён, все обучающиеся сдадут экзамен. Те, кто успешно справится с этой проверкой знаний, получат сертификат о повышении квалификации от Российского футбольного союза.

Отметим, что такое обучение в Приамурье проводится не в первый раз. Два года назад детская футбольная лига «Амурец» провела пятнадцатидневное обучение для тренеров с присвоением категории «С». Обучение проходили как амурчане (20 человек), так и тренера с других регионов Дальнего Востока.

— Обучение тренерского состава – важная составляющая успеха наших спортсменов. Без квалифицированного наставника даже очень талантливые ребята вряд ли смогут чего-либо добиться. Кроме того, чем больше таких кадров будет у нас в области, тем больше амурчан мы сможем привлечь к спорту. Ведь им не нужно будет ездить, предположим, на другой конец города, когда в их родной школе будет работать хороший, квалифицированный тренер, – отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.