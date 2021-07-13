В Благовещенске назначен новый заммэра

В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. Заместитель мэра Вадим Михолап, занимавшийся вопросами жилищно-коммунального хозяйства, уволился в связи с переходом на новое место работы.

На его место назначен Сергей Сидоров. Он приступил к работе сегодня, 13 июля.

Справка АИ

Сергей Валерьевич Сидоров родился в Благовещенске в 1967 году. Он закончил питерский университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В течение двух лет Сергей Сидоров был заместителем главы Сковородинского района, с 15 июня этого года занимал пост начальника управления ЖКХ мэрии Благовещенска.