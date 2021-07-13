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13июля
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сегодня, 10:20 17

В Благовещенске назначен новый заммэра

Сергей Сидоров будет курировать сферу ЖКХ

В Благовещенске назначен новый заммэра
Фото: admblag.ru

В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. Заместитель мэра Вадим Михолап, занимавшийся вопросами жилищно-коммунального хозяйства, уволился в связи с переходом на новое место работы.

На его место назначен Сергей Сидоров. Он приступил к работе сегодня, 13 июля.

Справка АИ

Сергей Валерьевич Сидоров родился в Благовещенске в 1967 году. Он закончил питерский университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В течение двух лет Сергей Сидоров был заместителем главы Сковородинского района, с 15 июня этого года занимал пост начальника управления ЖКХ мэрии Благовещенска.

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#ЖКХ #мэрия

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Комментарии
Показать все (17)
  • kidman

    kidman
    7 часов назад

    "Он закончил питерский университет"

    Вообще то в Санкт-Петербурге несколько десятков университетов

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    kidman, стыдно Сидора Питерского не знать

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Ну а если серьёзно, то это Национальный открытый институт, который получил лицензию только в 2017 году.

    Пацан чисто корочку получил, знаний природа дала

  • Арсений К.

    Арсений К.
    6 часов назад

    Никак мэр команду не соберет.

  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    Tуман

    Немного не так.

    1991 - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов

    1997 - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт ускоренного обучения руководящих работников»

    2004 - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург"

    2011 - Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург»

    2013 - Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург"

    2016 - Частное образовательное учреждение высшего образования "Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург"

    2017 - Автономная некоммерческая организация высшего образования "Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург"

    Значит учился в период с 2004 по 2013. Лицензия указана под последнее название.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    https://www.amur.info/news/2014/09/01/8144 довольно интересная информация.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Noir, ну мы же люди грамотные и понимаем, что человек корочки получал за деньги. Все шарашки частные и негосударственные...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Туман, вам разве нужна причина чтобы обосрать человека? ну, ОК, оторвись на его образовании.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    paravis

    https://www.amur.info/news/2014/09/01/8144 довольно интересная информация.

    Значит скоро пнут под зад коленом...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Гражданин oenesterov, почитай, что тут пишут https://www.amur.info/news/2014/09/01/8144

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мы же все тут грамотные, правда?https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/skovorodina-na-god-zapretili-zanimat/53161390/

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Может Олег Нестеров расскажет о необходимости продвижения данного человека на руководящие посты?

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    59 минут назад

    Я подумала, что ему лет 70, а он оказывается с 1967 года.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    38 минут назад

    Прочитала по вышеуказанной ссылке. Дааааа..., что тут скажешь, сейчас такое время настало,что такие люди, как Сидоров, Матюхин и иже с ними просто бесценны. У них своя задача, а не то, на что расчитывает простой люд. А если есть в анамнезе отсидка, то это вообще огромный бонус для карьерного продвижения и роста.

  • Paster

    Paster
    16 минут назад

    Очередной "крепкий хозяйственник", в Сковородке всё развалил, конечно нам такой нужен.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    14 минут назад

    paravis 1 час назад

    https://www.amur.info/news/2014/09/01/8144 довольно интересная информация.

    Интересный персонаж с богатым багажем и непонятным образованием.

    Не член партии ЕР?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    4 минуты назад

    член.

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