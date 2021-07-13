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13июля
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сегодня, 10:15 1

В подтопленные сёла Амурской области завозят стройматериалы

Как заявил губернатор Василий Орлов, кирпич и другие материалы пойдут на строительство печей

В подтопленные сёла Амурской области завозят стройматериалы
Фото: pixabay.com

В Амурской области большая вода всё ещё остаётся на территории четырёх населённых пунктов: затоплены 31 дом и 143 приусадебных участка. Комиссии по оценке ущерба ведут работу.

Сейчас обрабатываются 1 006 комплектов документов на получение региональной выплаты на сумму более 20 миллионов рублей. Жители сёл получили около 17,5 миллиона рублей.

— Параллельно обследованию жилья и сбору документов на предоставление выплат пострадавшим от паводка амурчанам в подтопленные сёла начали завозить стройматериалы для восстановления печей, – заявил глава Амурской области Василий Орлов.

Кирпич и строительные материалы для строительства десяти печей уже доставлены первым подтопленцам. В ближайшее время планируется завезти кирпич для работ в Марково и Игнатьево.

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#большая вода #губернатор #строительство

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Если треснула печь, значит деформация фундамента, а с большой вероятностью стен и потолка. Разве это не аварийная ситуация и дом не подлежит сносу? Починить печь конечно экономнее, чем жилье предоставлять.

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