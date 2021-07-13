У берегов Камчатки и Курил произошло два землетрясения

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Сегодня утром, 13 июля, у берегов Камчатки и Курил сейсмологи зарегистрировали два землетрясения.

Первое землетрясение зарегистрировано в 10:37 вторника по местному времени в Тихом океане в 280 км юго-западнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир. Спустя примерно полчаса землетрясение произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 144 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщает геофизическая служба Камчатки.

Жертв и разрушений нет, угрозы цунами тоже.