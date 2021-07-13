Правительство утвердило порядок выплат по 10 тысяч рублей на детей

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В соответствии с указом президента россияне смогут получить выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет (а также с 18 до 23 в случае, если они проходят обучение по общеобразовательным предметам в школе-интернате). В правительстве России рассказали о правилах получения этих выплат.

Заявление на выплату могут подать законные представители ребёнка через территориальное отделение ПФР или в личном кабинете на портале Госуслуги.

Приём документов начнётся 15 июля и продлится до 1 ноября.

В случае, если в семье несколько детей, то достаточно одного заявления на всех.

Для получения выплаты нужно предоставить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта (куда будет производиться выплата). В случае, если заявление подаётся через Госуслуги достаточно проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР.

Первые выплаты российские семьи получат уже 16 августа.

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#дети

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Юлия Медведева