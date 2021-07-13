Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 0

Правительство утвердило порядок выплат по 10 тысяч рублей на детей

Выплата предусмотрена на детей от 6 до 18 лет

Правительство утвердило порядок выплат по 10 тысяч рублей на детей
Фото: pixabay.com

В соответствии с указом президента россияне смогут получить выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет (а также с 18 до 23 в случае, если они проходят обучение по общеобразовательным предметам в школе-интернате). В правительстве России рассказали о правилах получения этих выплат.

  • Заявление на выплату могут подать законные представители ребёнка через территориальное отделение ПФР или в личном кабинете на портале Госуслуги.
  • Приём документов начнётся 15 июля и продлится до 1 ноября.
  • В случае, если в семье несколько детей, то достаточно одного заявления на всех.
  • Для получения выплаты нужно предоставить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта (куда будет производиться выплата). В случае, если заявление подаётся через Госуслуги достаточно проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР.
  • Первые выплаты российские семьи получат уже 16 августа.

Просмотров всего: 721

#дети

распечатать


Происшествия

В Благовещенске нашли мужчину, который спас тонущего ребёнка
В России и мире

Телеведущая Юлия Бордовских впервые рассказала о серьёзных проблемах своих детей
Происшествия 8

Прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства гибели мальчика на Амуре
Общество 1

Больничные по уходу за ребёнком до восьми лет будут платить по новым правилам
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь