В Благовещенске появится новый путеводитель по музеям

В Благовещенске в ближайшее время появится новое – третье – издание путеводителя по музеям областного центра: первый вышел в 2019 году. Выпуск каталога-путеводителя приурочен к 165-летию Благовещенска. Его презентация состоится в ближайшую субботу, 17 июля.

Новое издание каталога «Музеи Благовещенска» содержит информацию о 61 музее областной столицы на трёх языках: русском, английском и китайском. Структура путеводителя состоит из трёх разделов: «Музеи образовательных учреждений», «Музеи организаций и ведомств», «Частные музеи». Авторами путеводителя стали руководитель «Народного музея», кандидат исторических наук Елена Пастухова и специалист «Народного музея» Наталья Кравченко. Перевод на английский осуществил руководитель Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко, на китайский язык текст музейного путеводителя перевела директор Института Конфуция с китайской стороны Ван Сяомэй. Макет издания разработали дизайнеры Городского дома культуры. Объём уникального издания составляет 130 страниц, тираж – 126 экземпляров.

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Никита Манаков