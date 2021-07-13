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13июля
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сегодня, 07:59 4

В Благовещенске появится новый путеводитель по музеям

Актуальная информация о городских музеях будет представлена на трёх языках

В Благовещенске появится новый путеводитель по музеям

В Благовещенске в ближайшее время появится новое – третье – издание путеводителя по музеям областного центра: первый вышел в 2019 году. Выпуск каталога-путеводителя приурочен к 165-летию Благовещенска. Его презентация состоится в ближайшую субботу, 17 июля.

Новое издание каталога «Музеи Благовещенска» содержит информацию о 61 музее областной столицы на трёх языках: русском, английском и китайском. Структура путеводителя состоит из трёх разделов: «Музеи образовательных учреждений», «Музеи организаций и ведомств», «Частные музеи».

Авторами путеводителя стали руководитель «Народного музея», кандидат исторических наук Елена Пастухова и специалист «Народного музея» Наталья Кравченко. Перевод на английский осуществил руководитель Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко, на китайский язык текст музейного путеводителя перевела директор Института Конфуция с китайской стороны Ван Сяомэй. Макет издания разработали дизайнеры Городского дома культуры. Объём уникального издания составляет 130 страниц, тираж – 126 экземпляров.

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#культура

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Комментарии
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  • Жужжа

    Жужжа
    8 часов назад

    Это реклама? Где приобрести?

  • DimonS

    DimonS
    7 часов назад

    А пи-пи-водитель не хотят сделать? А тоне знаешь куда в центре сходить...

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    7 часов назад

    61 МУЗЕЙ в Благовещенске??? Неужели, Вы это серьезно? Сколько тогда, интересно, из них, имеет СТАТУС де-юре Музея, из 61 хотя бы пяток наберется? А так, это, надо полагать, просто обыкновенные - Комнаты истории и Уголки истории! МУЗЕЙ – это все-таки очень серьезное, статусное дело. Просьба, все-таки, разделять разные статусы.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    По количеству музеев Благовещенск может составить конкуренцию Санкт-Петербургу.

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