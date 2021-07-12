В Амурской области растёт потребность в вакцине от коронавируса

Читатели Амур.инфо жалуются на отсутствие вакцины от коронавируса в поликлиниках. Проблема есть как в Благовещенске, так и в других населенных пунктах. Ее наличие признали региональные власти.

Вакцины не хватает из-за резко возникшего спроса. После того как Роспотребнадзор сделал обязательными прививки для 60 процентов коллективов большинства бюджетных учреждений, а также частных предприятий в сфере услуг и общепита, народ побежал ставить прививки.

В региональном правительстве обещают: все поступающие партии вакцины будут сразу распределяться между медучреждениями области. Перед визитом в поликлинику, даже если вы предварительно записывались, нужно уточнить наличие вакцины, позвонив в поликлинику или найти информацию на сайте Госуслуг.

— Тем, кому поставили первый компонент вакцины, переживать не стоит, ведь вакцина идет не дозами, а комплектами. Если была поставлена первая прививка, то вторая будет поставлена обязательно. Вторым компонентом можно привиться от 21 дня до 90 дней после первого компонента, – сообщают в региональном минздраве.

Справка АИ

Всего в Амурскую область поступило 186 856 доз вакцины. По последним данным в медучреждениях области осталось не израсходовано 18 476 доз «Спутника V».