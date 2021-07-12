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12 июля 2021, 18:10 6

В Амурской области растёт потребность в вакцине от коронавируса

В региональном минздраве объяснили это резким ростом числа желающих вакцинироваться

В Амурской области растёт потребность в вакцине от коронавируса

Читатели Амур.инфо жалуются на отсутствие вакцины от коронавируса в поликлиниках. Проблема есть как в Благовещенске, так и в других населенных пунктах. Ее наличие признали региональные власти.

Вакцины не хватает из-за резко возникшего спроса. После того как Роспотребнадзор сделал обязательными прививки для 60 процентов коллективов большинства бюджетных учреждений, а также частных предприятий в сфере услуг и общепита, народ побежал ставить прививки.

В региональном правительстве обещают: все поступающие партии вакцины будут сразу распределяться между медучреждениями области. Перед визитом в поликлинику, даже если вы предварительно записывались, нужно уточнить наличие вакцины, позвонив в поликлинику или найти информацию на сайте Госуслуг.

— Тем, кому поставили первый компонент вакцины, переживать не стоит, ведь вакцина идет не дозами, а комплектами. Если была поставлена первая прививка, то вторая будет поставлена обязательно. Вторым компонентом можно привиться от 21 дня до 90 дней после первого компонента, – сообщают в региональном минздраве.

Справка АИ

Всего в Амурскую область поступило 186 856 доз вакцины. По последним данным в медучреждениях области осталось не израсходовано 18 476 доз «Спутника V».

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Мурзилочка

    Мурзилочка
    6 часов назад

    Желающих вакцинироваться (смайл рука-лицо).... Может тех, кого заставляют вакцинироваться?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    5 часов назад

    Кроме этого "Спутника" есть ещё три другие вакцины. Почему их не предлагают?

  • Б-29

    Б-29
    4 часа назад

    Самому повезло привиться вакциной КовиВак. На сегодняшний день её не то что в регионах, но и в столице крайне трудно найти, вот одна из причин:https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/society/11/07/2021/60eb02cc9a7947932820e0b9 В нашей области вакцина КовиВак в ближайшее время не ожидается, будет только Спутник-5 . В Благе есть на сегодняшний день Спутник-5 есть в Поликлинике 2 и в прививочном центре на Ленина-Политехнической.

  • Жужжа

    Жужжа
    3 часа назад

    Вакцинировалась еще март-апрель добровольно-принудительно. Тест на антитела дал 100%-ный отрицательный результат, т.е. антитела отсутствуют.(((:

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Ошибается Минздрав желающих мало, если бы не обязаловка многие бы вакцину не ставили!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Жужжа, физраствор даёт именно такой результат!

    Зато противопоказаний нет! )))

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