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12 июля 2021, 18:15 0

Из Зазейского и Верхнеблаговещенского полностью ушла вода

Ведется дезинфекция территории

Из Зазейского и Верхнеблаговещенского полностью ушла вода
Фото: admblag.ru

В Верхнеблаговещенском и поселке Зазейском не осталось подтопленных домов и участков. Сейчас здесь ведется дезинфекция и просушивание домов.

— Жилье мы начали просушивать 3 июля с помощью дизельных теплопушек, 14 домов уже просушили, несколько сейчас досушиваем. Время просушки зависит от того, насколько подтопило тот или иной дом, а также от его отделки. В среднем это от недели до месяца. Сейчас тесно работаем с населением. Не только просушиваем дома, но и, если надо мебель перенести – переносим, вплоть до того даже, чтоб просто выслушать, – рассказал спасатель управления по делам ГО ЧС Благовещенска Андрей Крамаренко.

Попутно восстанавливаются разрушенные паводком дороги. Заявления на выплаты от пострадавших продолжают принимать.

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#большая вода

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