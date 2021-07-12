Из Зазейского и Верхнеблаговещенского полностью ушла вода

В Верхнеблаговещенском и поселке Зазейском не осталось подтопленных домов и участков. Сейчас здесь ведется дезинфекция и просушивание домов.

— Жилье мы начали просушивать 3 июля с помощью дизельных теплопушек, 14 домов уже просушили, несколько сейчас досушиваем. Время просушки зависит от того, насколько подтопило тот или иной дом, а также от его отделки. В среднем это от недели до месяца. Сейчас тесно работаем с населением. Не только просушиваем дома, но и, если надо мебель перенести – переносим, вплоть до того даже, чтоб просто выслушать, – рассказал спасатель управления по делам ГО ЧС Благовещенска Андрей Крамаренко.

Попутно восстанавливаются разрушенные паводком дороги. Заявления на выплаты от пострадавших продолжают принимать.