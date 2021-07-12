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12 июля 2021, 17:23 10

В Благовещенске в Амуре утонул подросток

Его друга удалось спасти

В Благовещенске в Амуре утонул подросток
Фото: администрация г. Благовещенска

Сегодня, 12 июля, около 14:00 на реке Амур в районе ОРТПЦ двое молодых людей спасли 12-летнего подростка. Второго ребенка 2008 года рождения спасти не удалось.

Тело утонувшего мальчика пока не обнаружено. Как сообщает пресс-служба мэрии, на месте продолжают работать водолазы. Также на месте происшествия работает оперативная группа благовещенской полиции, «скорая» и спасатели.

В городском управлении по делам ГО ЧС напоминают, что в настоящее время купаться в Амуре и Зее категорически запрещено.

— На сегодняшний день на этих реках в районе Благовещенска нет ни одного места, организованного для купания. Сейчас реки полноводные, течение большое, вода загрязненная мусором и бревнами. Призываю родителей обратить внимание на детей, уточнять, где они проводят время, запрещать гулять у воды и, тем более, купаться. Невыполнение правил безопасности приводит к трагическим случаям, – сообщил начальник городского управления по делам ГО ЧС Игорь Темнюк.

Напомним, в минувшую субботу в Зее водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в котловане.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • BRICK

    BRICK
    7 часов назад

    А камера тем временем показывает отдыхающих и купающихся граждан с детьми https://www.amur.info/news/2021/06/23/190956

  • Ольга1972

    Ольга1972
    7 часов назад

    Горе то какое.

    Живёт на 2-х реках, а купаться нет мест безопасных. Пора нашему мэру задаться этим вопросом и организовать безопасный пляж!! Пока этот вопрос не решить дети будут тонуть. Жара на улице вот и тянет к воде - это нормальное явление.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    7 часов назад

    Ведь можно и огородить и другие меры безопасности предпринять

  • гомункулус

    гомункулус
    5 часов назад

    большой аквапарк на золотой миле мог бы спасти ситуацию. Зачем нам еще одна церковь и две пустующие гостиницы в центре города на набережной?

  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    При СССР были пляжи во всех городах Приамурья. Сейчас только храмы строят...

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Аквапарк на золотой миле для детей должен быть бесплатным!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    И аквапарк можно было бы сделать на Золотой миле, и зону отдыха на Асташинских озёрах.

    Но нашей власти всё время чего-то не хватает. (

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    А что такое ОРТПЦ?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    33 минуты назад

    Лишь бы прокукареть о запрете нахождения детей на водных обектах без сопровождения взрослых, а контролировать, кто будет??? На 9 Мая убедился, как в городе"мало" полиции.

    Глядишь, прогуливался наряд по нао

  • Kadet_84

    Kadet_84
    30 минут назад

    ... по набережной, при чем регулярно, и не было бы беды..

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