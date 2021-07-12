В Благовещенске в Амуре утонул подросток

Сегодня, 12 июля, около 14:00 на реке Амур в районе ОРТПЦ двое молодых людей спасли 12-летнего подростка. Второго ребенка 2008 года рождения спасти не удалось.

Тело утонувшего мальчика пока не обнаружено. Как сообщает пресс-служба мэрии, на месте продолжают работать водолазы. Также на месте происшествия работает оперативная группа благовещенской полиции, «скорая» и спасатели.

В городском управлении по делам ГО ЧС напоминают, что в настоящее время купаться в Амуре и Зее категорически запрещено.

— На сегодняшний день на этих реках в районе Благовещенска нет ни одного места, организованного для купания. Сейчас реки полноводные, течение большое, вода загрязненная мусором и бревнами. Призываю родителей обратить внимание на детей, уточнять, где они проводят время, запрещать гулять у воды и, тем более, купаться. Невыполнение правил безопасности приводит к трагическим случаям, – сообщил начальник городского управления по делам ГО ЧС Игорь Темнюк.

Напомним, в минувшую субботу в Зее водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в котловане.