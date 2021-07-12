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12 июля 2021, 17:45 3

В Амурской области выявлено 113 новых случаев COVID-19

Темп прироста держится на уровне 0,4 процента

В Амурской области выявлено 113 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении 113 новых случаев коронавируса. Выздоровело, по данным портала стопкоронавирус.рф, 47 пациентов, никто не скончался.

— У 71 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (63 %), у 41 – в виде пневмонии (36 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.

Общее число случаев коронавируса в Приамурье с момента начала пандемии достигло 25 302, число выздоровевших – 23 770, умерших – 314.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Правда о "пандемии" Эпидемиолог Игорь Гундаров

    https://youtu.be/PvwPYKS7ljk

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Генерал МВД и опер умерли после вакцины, профсоюз бьёт тревогу... https://youtu.be/CpNDkzMdIsQ

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    https://www.youtube.com/watch?v=A3z5JVC17fM

    Это полезнее!

    И да, народ, не забывайте надевать маски в общественных местах!

    Ибо, и внешне здоровые, и переболевшие, и вакцинированные могут быть переносчиками.

    И никто не гарантирует, что вы не притащите эту заразу домой и не заразите своих близких, которые могут и не перенести это заболевание!

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