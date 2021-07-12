В Амурской области выявлено 113 новых случаев COVID-19
Темп прироста держится на уровне 0,4 процента
Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении 113 новых случаев коронавируса. Выздоровело, по данным портала стопкоронавирус.рф, 47 пациентов, никто не скончался.
— У 71 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (63 %), у 41 – в виде пневмонии (36 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.
Общее число случаев коронавируса в Приамурье с момента начала пандемии достигло 25 302, число выздоровевших – 23 770, умерших – 314.
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