В Амурской области выявлено 113 новых случаев COVID-19

— У 71 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (63 %), у 41 – в виде пневмонии (36 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.

Общее число случаев коронавируса в Приамурье с момента начала пандемии достигло 25 302, число выздоровевших – 23 770, умерших – 314.