Для амурских детей с интеллектуальными нарушениями откроется пятая «Доброшкола»

В селе Ивановка на базе школы-интерната № 9 откроется центр «Доброшкола». На ремонтные работы областной бюджет выделил 2,3 миллиона рублей. На данный момент поставляется оборудование, на которое предусмотрено более 7 миллионов федеральных средств. Открытие школы идёт в рамках национального проекта «Образование».

Такие же центры за последние два года открылись на базе ещё четырёх образовательных организаций – школы № 7 и школы-интерната № 8 в Благовещенске, школы-интерната № 10 Белогорска и школы-интерната города Свободный.

— Важно, что в новых центрах делается акцент на профориентацию детей. Ребята учатся обувному, пекарному, картонажно-переплетному делу. Это способствует их социально-трудовой адаптации и позволяет учащимся овладеть профессией, востребованной на рынке труда. Оборудование в новых центрах позволяет развивать у детей любознательность, речь, эмоции, а также предупреждает негативные тенденции и позволяет корректировать эмоциональное состояние и поведение, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В школе-интернате № 9 воспитанники чаще всего выбирают профессии повара, пекаря, портного, швеи и рабочего овощехранилища, поэтому решено ввести новые направления по профессионально-трудовому обучению – «Кулинарное дело» и «Сельскохозяйственный труд». Также планируется обновление материально-технической базы по швейному делу. В рамках реализации нацпроекта будут обновлены кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Пятая в области «Доброшкола» откроется в Ивановке в сентябре.