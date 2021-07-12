Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
12 июля 2021, 17:59 0

Для амурских детей с интеллектуальными нарушениями откроется пятая «Доброшкола»

Василий Орлов отметил важность профориентации детей в подобных центрах

Для амурских детей с интеллектуальными нарушениями откроется пятая «Доброшкола»
Фото: www.amurobl.ru

В селе Ивановка на базе школы-интерната № 9 откроется центр «Доброшкола». На ремонтные работы областной бюджет выделил 2,3 миллиона рублей. На данный момент поставляется оборудование, на которое предусмотрено более 7 миллионов федеральных средств. Открытие школы идёт в рамках национального проекта «Образование».

Такие же центры за последние два года открылись на базе ещё четырёх образовательных организаций – школы № 7 и школы-интерната № 8 в Благовещенске, школы-интерната № 10 Белогорска и школы-интерната города Свободный.

— Важно, что в новых центрах делается акцент на профориентацию детей. Ребята учатся обувному, пекарному, картонажно-переплетному делу. Это способствует их социально-трудовой адаптации и позволяет учащимся овладеть профессией, востребованной на рынке труда. Оборудование в новых центрах позволяет развивать у детей любознательность, речь, эмоции, а также предупреждает негативные тенденции и позволяет корректировать эмоциональное состояние и поведение, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В школе-интернате № 9 воспитанники чаще всего выбирают профессии повара, пекаря, портного, швеи и рабочего овощехранилища, поэтому решено ввести новые направления по профессионально-трудовому обучению – «Кулинарное дело» и «Сельскохозяйственный труд». Также планируется обновление материально-технической базы по швейному делу. В рамках реализации нацпроекта будут обновлены кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Пятая в области «Доброшкола» откроется в Ивановке в сентябре.

Просмотров всего: 351

#дети #областная власть #образование #школа

распечатать


Происшествия 3

В Благовещенске в Амуре утонул подросток
Власть 1

В Благовещенске решали судьбу застройки центра города
Общество

Родителям школьников не придётся заполнять заявления на получение выплат
Общество

АмГУ улучшил свою позицию в Национальном рейтинге университетов и показал положительную динамику в мониторинге деятельности образовательных организаций
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь