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12 июля 2021, 17:18 6

«Сквер памяти и скорби» хотят увидеть благовещенцы на месте Вознесенского кладбища

Неокраеведы подвели итоги первого этапа общественных слушаний

«Сквер памяти и скорби» хотят увидеть благовещенцы на месте Вознесенского кладбища

В понедельник, 12 июля, в паблике @amurotgoloski появилась информация о том, что итоги первого этапа общественных слушаний по представленным проектам будущей рекультивации Вознесенского кладбища подведены. Амур.инфо поделится с вами результатами голосования.

Так, по данным паблика, будущей концепцией объекта жители города видят «Сквер памяти и скорби». За этот вариант проголосовало 48,3 % участников. При этом чуть больше 23 % респондентов полагает, что на месте Вознесенского кладбища должно быть просто кладбище (это второе место в опросе), а 15,5 % полагают, что там должен быть и сквер, и кладбище.

Также большинство участников, а это чуть больше 40 %, считают, что в проекте должна присутствовать религиозная нейтральность.

А вот так распределились голоса в части ответа на вопрос, что должно стать центральным мемориалом кладбища:

63,6 % – восстановить исторические ворота;

56,6 % – создать Пантеон, в виде стены с мемориальными списками и другой информацией;

38,8 % – построить православную часовню;

24,5 % – в виде памятника с изображением людей (купцов, мещан, промышленников, военных, чиновников и тд);

22.2 % – Малая архитектурная форма с куполом, венчаемая двуглавым орлом;

21,7 % – прожектор, массивный световой луч, направленный в небо.

Все цифры получились на основании 387 письменных отзывов. ⠀

К слову, некоторые комментаторы под публикацией засомневались в репрезентативности такого голосования:

«387 ответов – абсолютно нерепрезентативно», написал один из пользователей.

Комментарий не остался без ответа неокраеведов.

«Примерно таков процент горожан, кто знает о существовании Вознесенского кладбища (не путать с Православным на Мухина) и кого реально интересует его будущее», – ответили администраторы @amurotgoloski на комментарий.

Напомним, о будущем благоустройстве Вознесенского кладбища заговорили летом прошлого года. В декабре 2020-ого неокраеведы представили варианты реновации. А в весной 2021-ого начался вывоз гаражей с территории кладбища.

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#история #память

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    7 часов назад

    а вот и церковь во весь рост... впрочем, ничё нового.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    6 часов назад

    церковь надо но меньше. ПРИМЕР Парк ПОБЕДЫ в С-Петербурге. Там озёра, и тп. Сквер памяти. Но ри этом под ногами прах тысяч людей кто умер во время блокады Ленинграда!

  • Grey_cat

    Grey_cat
    3 часа назад

    Восстановить ворота не получится. На месте ворот стоит общежитие

  • Grey_cat

    Grey_cat
    3 часа назад

    @amurotgoloski видмо не знают что это одно кладбище а не два, Вхд был с улицы Комсомольской, по нынешнему

  • Жужжа

    Жужжа
    3 часа назад

    А давайте метро построим под Амуром в Китай - это будет дешевле и сопредельная сторона на 50% сократит расходы на коррупцию.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 минута назад

    церковь лишняя тут будет. строить на костях не гоже. сквер и стэла в центре с напоминанием о захоронениях

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