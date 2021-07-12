«Сквер памяти и скорби» хотят увидеть благовещенцы на месте Вознесенского кладбища
Неокраеведы подвели итоги первого этапа общественных слушаний
В понедельник, 12 июля, в паблике @amurotgoloski появилась информация о том, что итоги первого этапа общественных слушаний по представленным проектам будущей рекультивации Вознесенского кладбища подведены. Амур.инфо поделится с вами результатами голосования.
Так, по данным паблика, будущей концепцией объекта жители города видят «Сквер памяти и скорби». За этот вариант проголосовало 48,3 % участников. При этом чуть больше 23 % респондентов полагает, что на месте Вознесенского кладбища должно быть просто кладбище (это второе место в опросе), а 15,5 % полагают, что там должен быть и сквер, и кладбище.
Также большинство участников, а это чуть больше 40 %, считают, что в проекте должна присутствовать религиозная нейтральность.
А вот так распределились голоса в части ответа на вопрос, что должно стать центральным мемориалом кладбища:
63,6 % – восстановить исторические ворота;
56,6 % – создать Пантеон, в виде стены с мемориальными списками и другой информацией;
38,8 % – построить православную часовню;
24,5 % – в виде памятника с изображением людей (купцов, мещан, промышленников, военных, чиновников и тд);
22.2 % – Малая архитектурная форма с куполом, венчаемая двуглавым орлом;
21,7 % – прожектор, массивный световой луч, направленный в небо.
Все цифры получились на основании 387 письменных отзывов. ⠀
К слову, некоторые комментаторы под публикацией засомневались в репрезентативности такого голосования:
«387 ответов – абсолютно нерепрезентативно», написал один из пользователей.
Комментарий не остался без ответа неокраеведов.
«Примерно таков процент горожан, кто знает о существовании Вознесенского кладбища (не путать с Православным на Мухина) и кого реально интересует его будущее», – ответили администраторы @amurotgoloski на комментарий.
Напомним, о будущем благоустройстве Вознесенского кладбища заговорили летом прошлого года. В декабре 2020-ого неокраеведы представили варианты реновации. А в весной 2021-ого начался вывоз гаражей с территории кладбища.
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