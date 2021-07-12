«Сквер памяти и скорби» хотят увидеть благовещенцы на месте Вознесенского кладбища

Так, по данным паблика, будущей концепцией объекта жители города видят «Сквер памяти и скорби». За этот вариант проголосовало 48,3 % участников. При этом чуть больше 23 % респондентов полагает, что на месте Вознесенского кладбища должно быть просто кладбище (это второе место в опросе), а 15,5 % полагают, что там должен быть и сквер, и кладбище.

Также большинство участников, а это чуть больше 40 %, считают, что в проекте должна присутствовать религиозная нейтральность.

А вот так распределились голоса в части ответа на вопрос, что должно стать центральным мемориалом кладбища:

63,6 % – восстановить исторические ворота;

56,6 % – создать Пантеон, в виде стены с мемориальными списками и другой информацией;

38,8 % – построить православную часовню;

24,5 % – в виде памятника с изображением людей (купцов, мещан, промышленников, военных, чиновников и тд);

22.2 % – Малая архитектурная форма с куполом, венчаемая двуглавым орлом;

21,7 % – прожектор, массивный световой луч, направленный в небо.

Все цифры получились на основании 387 письменных отзывов. ⠀

К слову, некоторые комментаторы под публикацией засомневались в репрезентативности такого голосования:

«387 ответов – абсолютно нерепрезентативно», написал один из пользователей.

Комментарий не остался без ответа неокраеведов.

«Примерно таков процент горожан, кто знает о существовании Вознесенского кладбища (не путать с Православным на Мухина) и кого реально интересует его будущее», – ответили администраторы @amurotgoloski на комментарий.

Напомним, о будущем благоустройстве Вознесенского кладбища заговорили летом прошлого года. В декабре 2020-ого неокраеведы представили варианты реновации. А в весной 2021-ого начался вывоз гаражей с территории кладбища.