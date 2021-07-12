В Благовещенске решали судьбу застройки центра города

Сегодня, 12 июля, мэр Благовещенска Олег Имамеев провёл совещание с амурскими застройщиками. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе встречи обсуждались новые возможности, появившиеся вместе с поправками в федеральный закон о комплексном развитии территорий.

Сам закон был подписан 30 декабря 2020 года. Принятые правки позволят комплексно застраивать участки, которые сегодня в Благовещенске занимает частный сектор.

— Реализация этого закона была проблематичной из-за того, что застройщики сталкиваются с ситуацией, когда появлялся какой-либо собственник, который отказывался от сноса, – рассказал заместитель начальника городского управления архитектуры и градостроительства Владимир Исаков. – Из-за этого комплексное развитие территорий теряло свой смысл. Поправки, которые внесены, позволяют в судебном порядке проводить процедуру изъятия объектов для муниципальных целей с предоставлением равнозначного/равноценного жилья в том же районе.

Реализация проектов комплексного развития территорий позволит развивать Благовещенск в соответствии с так называемой концепцией «15-минутного города», согласно которой город делится на районы, где есть полная инфраструктура, необходимая для жизни.

— Нам необходимо комплексно развивать город там, где у нас сегодня частная застройка. Таким образом, мы устраним такое понимание как «расползание» города, при котором необходимо строить дополнительные магистрали, инженерные сети, нужны дополнительные ресурсы по теплоснабжению, все это приводит к большим издержкам бюджетов различного уровня. – пояснил Олег Имамеев.

Губернатор региона Василий Орлов уже подписал постановление «О комплексном развитии территорий в Амурской области».

Напомним, в июне в рамках «ProДФО» уже обсуждались перспективы развития дальневосточных городов.