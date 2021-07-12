В Благовещенске поставят памятник Юрию Кузнецову

Мэрия областной столицы проводит закрытый конкурс на лучший эскиз памятника Герою Советского Союза и известному благовещенцу. Поставят памятник в недавно благоустроенном сквере возле ДВОКУ.

— На конкурс эскизных проектов памятника подано три заявки: одна – от местного скульптора и две заявки от профессиональных коллективов города Касли Каслинского района Челябинской области. Все они предполагают изготовление скульптуры из бронзы методом художественного литья, а также в полный человеческий рост с учетом фигуры и портретного сходства Юрия Викторовича, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Победителя конкурса определит особое жюри.

Справка АИ

Юрий Викторович Кузнецов родился в 1946, умер в 2020 году. Герой Советского Союза, почетный гражданин Благовещенска. С 1993 по 2002 года возглавлял Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского. С 2005 по 2011 год работал в парламенте Амурской области, в 2014 году был избран депутатом городской думы Благовещенска, занимал пост заместителя председателя городской думы.