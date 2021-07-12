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12июля
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сегодня, 16:21 1

В Амурской области в полтора раза превышен эпидпорог по ОРВИ

За неделю выявлено 1 970 случаев

В Амурской области в полтора раза превышен эпидпорог по ОРВИ
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области отмечает резкий рост заболеваемости вирусными простудами на территории региона. В статистику входит и коронавирусная инфекция.

— На 27 неделе зарегистрировано 1 970 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости выше недельного эпидемического порога на 48,6 %, – отмечают в ведомстве.

При этом среди взрослого населения эпидпорог превышен в 4,4 раза.

Случаев коронавируса за неделю с 5 по 11 июля зафиксировано 678, это почти на 20 процентов больше, чем неделей ранее.

Справка АИ

Где выявлены случаи COVID-19

  • Благовещенск –196 случаев;
  • Свободный – 87 случаев;
  • Тында – 54 случая;
  • Зея – 50 случаев;
  • Белогорск – 41 случай;
  • Серышевский район – 25 случаев;
  • Магдагачинский район – 24 случая;
  • Сковородинский район – 23 случая;
  • Бурейский район – 20 случаев;
  • Райчихинск – 17 случаев;
  • Благовещенский район – 17 случаев;
  • Михайловский район – 17 случаев;
  • Мазановский район – 16 случаев;
  • Архаринский район – 13 случаев;
  • Константиновский район – 13 случаев;
  • Зейский район – 12 случаев;
  • Ивановский район – 10 случаев;
  • Тындинский район – 10 случаев;
  • Завитинский район – 8 случаев;
  • Белогорский район – 6 случаев;
  • Свободненский район – 6 случаев;
  • Селемджинский район – 5 случаев;
  • Ромненский район – 4 случая;
  • Октябрьский район – 3 случая;
  • Шимановск – 1 случай.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    40 минут назад

    Нас таким не напугаешь!

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