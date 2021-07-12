В Амурской области в полтора раза превышен эпидпорог по ОРВИ
За неделю выявлено 1 970 случаев
Управление Роспотребнадзора по Амурской области отмечает резкий рост заболеваемости вирусными простудами на территории региона. В статистику входит и коронавирусная инфекция.
— На 27 неделе зарегистрировано 1 970 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости выше недельного эпидемического порога на 48,6 %, – отмечают в ведомстве.
При этом среди взрослого населения эпидпорог превышен в 4,4 раза.
Случаев коронавируса за неделю с 5 по 11 июля зафиксировано 678, это почти на 20 процентов больше, чем неделей ранее.
Справка АИ
Где выявлены случаи COVID-19
- Благовещенск –196 случаев;
- Свободный – 87 случаев;
- Тында – 54 случая;
- Зея – 50 случаев;
- Белогорск – 41 случай;
- Серышевский район – 25 случаев;
- Магдагачинский район – 24 случая;
- Сковородинский район – 23 случая;
- Бурейский район – 20 случаев;
- Райчихинск – 17 случаев;
- Благовещенский район – 17 случаев;
- Михайловский район – 17 случаев;
- Мазановский район – 16 случаев;
- Архаринский район – 13 случаев;
- Константиновский район – 13 случаев;
- Зейский район – 12 случаев;
- Ивановский район – 10 случаев;
- Тындинский район – 10 случаев;
- Завитинский район – 8 случаев;
- Белогорский район – 6 случаев;
- Свободненский район – 6 случаев;
- Селемджинский район – 5 случаев;
- Ромненский район – 4 случая;
- Октябрьский район – 3 случая;
- Шимановск – 1 случай.
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