В Амурской области в полтора раза превышен эпидпорог по ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Амурской области отмечает резкий рост заболеваемости вирусными простудами на территории региона. В статистику входит и коронавирусная инфекция.

— На 27 неделе зарегистрировано 1 970 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости выше недельного эпидемического порога на 48,6 %, – отмечают в ведомстве.

При этом среди взрослого населения эпидпорог превышен в 4,4 раза.

Случаев коронавируса за неделю с 5 по 11 июля зафиксировано 678, это почти на 20 процентов больше, чем неделей ранее.

Справка АИ

Где выявлены случаи COVID-19