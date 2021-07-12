В Амурской области мужчина и женщина пойдут под суд за насилие и угрозы полицейским
В отношении двух сковородинцев возбуждены уголовные дела
В Сковородине двое местных жителей отправятся под суд за уголовные преступления в отношении стражей порядка.
Как утверждает следствие, в начале апреля жительница Сковородина, будучи пьяной, ударила полицейского, прибывшего для составления на неё административного протокола за нарушение порядка.
Спустя некоторое время произошёл ещё один инцидент: другая местная жительница заявила в полицию на своего сожителя. Когда же сотрудник полиции прибыл по заявлению, мужчина стал угрожать полицейскому убийством.
Уголовные дела рассмотрит Сковородинский районный суд. И мужчине, и женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее жителя Белогорска осудили за угрозы в отношении представителя власти.
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