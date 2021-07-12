Бывшую насосную станцию в Благовещенске украсили нарисованные спортсмены

Один из благовещенских районов украсил спортивный арт-объект. Детей, занимающихся спортом, нарисовали на бывшей насосной станции, что находится на КПП.

Акция оказалась инициативой местных жителей, реализованной под руководством Андрея Домашенкина, главы одного из известных в городе спортклубов.

— Радует, что жители не равнодушны к тому, что в их дворе происходит, и как он выглядит. Их инициатива нас мотивирует идти на встречу и помогать. Я уже оценил работу художников – думаю, этот стрит-арт будет радовать глаз и взрослых и детей, а еще и мотивировать к спорту и здоровому образу жизни. Если жители этого двора выйдут с инициативой еще и провести здесь какое-нибудь спортивное мероприятие – мы обязательно им поможем силами нашей команды с организацией, – рассказал Андрей Домашенкин.

Исполнителем разработанного в клубе дизайна стал благовещенский художник Максим Кузнецов-Мельников. Максим, кстати, автор проекта «Арт-Благ».

— Одним из сложных этапов в этой работе было нанесение водоэмульсионной краски валиками. Постройка уже старая, поэтому плитка местами отваливалась – пришлось делать фон в несколько слоев. А на места, которые по итогу не прокрашивались, наносили краску из баллонов. Они справляются с любой поверхностью. На работу ушел целый день, – объяснил Максим Кузнецов-Мельников.

Важно, что художники пока нанесли изображение только на одну третью часть строения. Уже после того, как будут готовы эскизы для преображения остальной части насосной станции, работу продолжат.

Факт

Как сообщили в администрации Благовещенска, силами Максима Кузнецова-Мельникова и ещё нескольких художников в Благовещенске преобразились здания судостроительного завода, молочного комбината, Амурагроцентра и стены корпуса Благовещенской ТЭЦ.