Альбина Джанабаева отреагировала на обвинения бывшей жены Валерия Меладзе

В программе «Судьба человека» Ирина Меладзе откровенно рассказала о крахе своего брака. Валерий Меладзе закрутил роман с Джанабаевой, когда ещё был официально женат. Ирина обвинила певицу в «разрушении семьи», где у супругов подрастали три дочери. По её словам, до появления Альбины в их отношениях была полная идиллия.

В ответ на это бывшая солистка «ВИА Гры» разместила на своей странице в Instagram философский пост, в котором порассуждала о любви и семье. Певица заявила, что «нелюбовь и неуважение» являются настоящей разрушительной силой и способны сломать даже «самого сильного» человека.

Многие подписчики решили, что так певица ответила бывшей жене Валерия Меладзе. При этом фолловеры отметили, что уводить отца троих детей из семьи несовместимо с понятием совести. Из-за обилия критики в её адрес Джанабаева даже закрыла комментарии к посту.

Недавно у Альбины и Валерия Меладзе родился третий общий ребёнок. Спустя всего два месяца после этого певица вернулась на сцену.