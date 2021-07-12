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Альбина Джанабаева отреагировала на обвинения бывшей жены Валерия Меладзе

Бывшая супруга Меладзе обвинила Джанабаеву в разрушении семьи

Альбина Джанабаева отреагировала на обвинения бывшей жены Валерия Меладзе
Фото: syl.ru

Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно рассказала о крахе своего брака и обвинила любовницу мужа в разрушении семьи. В ответ на это экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала пост с рассуждениями о любви, сообщает ФАН.

В программе «Судьба человека» Ирина Меладзе откровенно рассказала о крахе своего брака. Валерий Меладзе закрутил роман с Джанабаевой, когда ещё был официально женат. Ирина обвинила певицу в «разрушении семьи», где у супругов подрастали три дочери. По её словам, до появления Альбины в их отношениях была полная идиллия.

В ответ на это бывшая солистка «ВИА Гры» разместила на своей странице в Instagram философский пост, в котором порассуждала о любви и семье. Певица заявила, что «нелюбовь и неуважение» являются настоящей разрушительной силой и способны сломать даже «самого сильного» человека.

Многие подписчики решили, что так певица ответила бывшей жене Валерия Меладзе. При этом фолловеры отметили, что уводить отца троих детей из семьи несовместимо с понятием совести. Из-за обилия критики в её адрес Джанабаева даже закрыла комментарии к посту.

Недавно у Альбины и Валерия Меладзе родился третий общий ребёнок. Спустя всего два месяца после этого певица вернулась на сцену.

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#шоу-бизнес

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