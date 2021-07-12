Родителям школьников не придётся заполнять заявления на получение выплат

Как сообщает амурское отделение Пенсионного фонда, теперь большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся самостоятельно заполнять заявление на разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, которую ПФР начнёт предоставлять с середины августа. Заявления автоматически формируются в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг – остаётся только проверить данные и завершить процедуру подачи.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей полагается родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет (под выплату подпадают те дети, которым исполнится 6 лет не позднее 1 сентября этого года), а также гражданам с ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим обучаться по основным общеобразовательным программам (или их законным представителям).

Для автозаполнения заявлений госуслуги используют информацию, собранную при начислении выплат в прошлом году. Это ФИО и СНИЛС родителя, СНИЛС и данные ЗАГСа о ребёнке, а также реквизиты счёта для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных необходимо заменить, любой родитель может сделать это в личном кабинете.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей. Приём заявлений откроется с 15 июля и продолжится до конца октября. К слову, помимо портала Госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда. Никаких справок при оформлении выплаты не потребуется.

По предварительным подсчётам, в Амурской области выплату смогут получить родители почти 146 тысяч детей.