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12июля
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сегодня, 15:36 0

Снят мини-сериал об амурских журавлях

Съёмки курировал Всемирный фонд дикой природы

Снят мини-сериал об амурских журавлях
Фото: Игорь Ищенко.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал в Youtube мини-сериал о жизни журавлей в бассейне Амура. Сериал озвучили солистки вокального проекта SOPRANO Турецкого.

— Сериал снимался на территории Зейско-Буреинской равнины в Амурской области. Большую часть кадров удалось сделать в Муравьёвском заказнике. Именно там сегодня наиболее высока плотность журавлей, особенно даурских, – рассказал автор большинства кадров, фотограф и оператор Игорь Ищенко.

В сериале сочетаются как архивные, так и новые фотографии и видеозарисовки. Сопровождают видеоряд голоса российских певиц.

— Пение птиц – это естественная музыка, которую мы слышим каждый день. Хочется сохранять и оберегать возможность слушать голоса наших пернатых друзей. Поэтому нам было важно поддержать проект «Журавлиные истории». Озвучивать сериал было невероятно радостно и необычно! Мы благодарны WWF России за возможность участия в этом проекте, – отметила Дарья Львова, солистка SOPRANO Турецкого.

Сериал посвящён жизни, привычкам журавлей, экосистеме, в которой они обитают. И, конечно, угрозах со стороны хищников и человека хрупкому экологическому равновесию и краснокнижным видам.

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#экология

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