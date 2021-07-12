Снят мини-сериал об амурских журавлях

— Сериал снимался на территории Зейско-Буреинской равнины в Амурской области. Большую часть кадров удалось сделать в Муравьёвском заказнике. Именно там сегодня наиболее высока плотность журавлей, особенно даурских, – рассказал автор большинства кадров, фотограф и оператор Игорь Ищенко.

В сериале сочетаются как архивные, так и новые фотографии и видеозарисовки. Сопровождают видеоряд голоса российских певиц.

— Пение птиц – это естественная музыка, которую мы слышим каждый день. Хочется сохранять и оберегать возможность слушать голоса наших пернатых друзей. Поэтому нам было важно поддержать проект «Журавлиные истории». Озвучивать сериал было невероятно радостно и необычно! Мы благодарны WWF России за возможность участия в этом проекте, – отметила Дарья Львова, солистка SOPRANO Турецкого.

Сериал посвящён жизни, привычкам журавлей, экосистеме, в которой они обитают. И, конечно, угрозах со стороны хищников и человека хрупкому экологическому равновесию и краснокнижным видам.