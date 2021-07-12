Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:11 0

Певица Татьяна Буланова рассказала про своего нового избранника

52-летняя Буланова состоит в отношениях с 33-летним бывшим теннисистом

Певица Татьяна Буланова рассказала про своего нового избранника
Фото: interesnyefakty.org

Татьяна Буланова недавно отметила 30-летие своей творческой карьеры. По этому поводу она стала гостьей шоу Андрея Малахова, где рассказала о своей личной жизни, сообщает New-magazine.

После развода с футболистом Владиславом Радимовым в 2016 году Буланова несколько лет была одинока. Однако в 2019 году певица встретила нового возлюбленного. В шоу Андрея Малахова Татьяна рассказала о любимом мужчине.

Артистка призналась, что новый избранник младше неё, он предприниматель. По словам Татьяны, это человек, который за неё переживает и всегда на её стороне.

Известно, что 52-летняя Буланова состоит в отношениях с 33-летним бывшим теннисистом Валерием Рудневым. 28-летний сын певицы рассказал, что знаком с Валерием. По словам Александра, его матери «очень повезло, что в её жизни появился такой человек».

Татьяна Буланова была замужем дважды. В первом браке с Николаем Тариным певица родила сына, но супруги развелись после 13 лет совместной жизни.

С футболистом Владиславом Радимовым она состояла в браке 11 лет. С ним Татьяна не сохранила хороших отношений, несмотря на общего сына Никиту.

Просмотров всего: 277

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Альбина Джанабаева отреагировала на обвинения бывшей жены Валерия Меладзе
В России и мире

Дава признался, что его бывшая девушка злоупотребляла спиртным
В России и мире

Певица Клава Кока назвала бывшего бойфренда предателем
В России и мире

Подруга Макsим сообщила об ухудшении состояния певицы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь