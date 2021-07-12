Певица Татьяна Буланова рассказала про своего нового избранника

После развода с футболистом Владиславом Радимовым в 2016 году Буланова несколько лет была одинока. Однако в 2019 году певица встретила нового возлюбленного. В шоу Андрея Малахова Татьяна рассказала о любимом мужчине.

Артистка призналась, что новый избранник младше неё, он предприниматель. По словам Татьяны, это человек, который за неё переживает и всегда на её стороне.

Известно, что 52-летняя Буланова состоит в отношениях с 33-летним бывшим теннисистом Валерием Рудневым. 28-летний сын певицы рассказал, что знаком с Валерием. По словам Александра, его матери «очень повезло, что в её жизни появился такой человек».

Татьяна Буланова была замужем дважды. В первом браке с Николаем Тариным певица родила сына, но супруги развелись после 13 лет совместной жизни.

С футболистом Владиславом Радимовым она состояла в браке 11 лет. С ним Татьяна не сохранила хороших отношений, несмотря на общего сына Никиту.