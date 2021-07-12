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сегодня, 14:03 0

Дава признался, что его бывшая девушка злоупотребляла спиртным

Давид Манукян рассказал о прошлых отношениях

Дава признался, что его бывшая девушка злоупотребляла спиртным
Фото: zvezdi.ru

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян расстались несколько месяцев назад, но поклонникам до сих пор не дают покоя их отношения. Бывшие влюблённые и сами периодически дают повод поговорить о них, сообщает радио «Комсомольская правда».

Давид Манукян сейчас является ведущим шоу «Дом-2». На днях в очередном выпуске проекта Дава заявил, что его бывшая девушка злоупотребляла спиртным.

Во время беседы с участниками проекта Манукян обсуждал пристрастие некоторых из них к алкоголю. Телеведущий заявил, что это ненормально и привёл пример из своей жизни. Дава признался, что у него были отношения, в которых его девушка «постоянно бухала, и это совсем не смешно».

Имя своей бывшей избранницы Манукян называть не стал, но последние отношения у Давида были с Ольгой Бузовой. А после их расставания в Сети не раз появлялись кадры, на которых телеведущая находится в не совсем адекватном состоянии.

Как пишет «СтарХит», также Дава встречался с блогером Кариной Кросс. Он нередко говорил, что у него были и другие нелёгкие отношения, но подробности не раскрывал. Теперь поклонники Манукяна гадают, кого же он подразумевал.

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#шоу-бизнес

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