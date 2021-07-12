Дава признался, что его бывшая девушка злоупотребляла спиртным

Давид Манукян сейчас является ведущим шоу «Дом-2». На днях в очередном выпуске проекта Дава заявил, что его бывшая девушка злоупотребляла спиртным.

Во время беседы с участниками проекта Манукян обсуждал пристрастие некоторых из них к алкоголю. Телеведущий заявил, что это ненормально и привёл пример из своей жизни. Дава признался, что у него были отношения, в которых его девушка «постоянно бухала, и это совсем не смешно».

Имя своей бывшей избранницы Манукян называть не стал, но последние отношения у Давида были с Ольгой Бузовой. А после их расставания в Сети не раз появлялись кадры, на которых телеведущая находится в не совсем адекватном состоянии.

Как пишет «СтарХит», также Дава встречался с блогером Кариной Кросс. Он нередко говорил, что у него были и другие нелёгкие отношения, но подробности не раскрывал. Теперь поклонники Манукяна гадают, кого же он подразумевал.