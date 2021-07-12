В Благовещенске в течение недели на набережной будет работать мобильный пункт вакцинации

Фото: pixabay.com

В Благовещенске с 12 по 18 июля прививку от коронавируса можно будет поставить на набережной в мобильном пункте вакцинации в районе ротонды, сообщает городская администрация.

В будние дни вакцину горожане смогут получить с 17:00 до 20:00, в выходные – с 16:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС (копии документов). После введения первого компонента вакцины амурчанам дадут памятку с датой и адресом поликлиники, где поставят второй компонент прививки.

Просмотров всего: 377

#COVID 19

распечатать

Кристина Хасуева