Гребень паводка миновал Хабаровск

Как сообщила сегодня, 12 июля, пресс-служба Главного управления МЧС Хабаровского края, пик паводка у Хабаровска пройден.

«В настоящий момент гребень амурского паводка миновал краевой центр и смещается ниже по течению к Комсомольску-на-Амуре, где ожидается 17-18 июля с достижением отметок до 600 сантиметров», – сообщает краевое управление МЧС.

На сегодняшний день в Хабаровске значительных подтоплений не зафиксировано. В основном от большой воды пострадала левобережная территория, где расположены дачные общества: по предварительным данным, на текущий момент подтоплены около 500 участков. Ожидается, что снижение воды начнется в ближайшее время.