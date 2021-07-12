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12июля
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сегодня, 14:59 0

Гребень паводка миновал Хабаровск

Теперь большая вода перемещается к Комсомольску-на-Амуре

Гребень паводка миновал Хабаровск
Фото: pixabay.com

Как сообщила сегодня, 12 июля, пресс-служба Главного управления МЧС Хабаровского края, пик паводка у Хабаровска пройден.

«В настоящий момент гребень амурского паводка миновал краевой центр и смещается ниже по течению к Комсомольску-на-Амуре, где ожидается 17-18 июля с достижением отметок до 600 сантиметров», – сообщает краевое управление МЧС.

На сегодняшний день в Хабаровске значительных подтоплений не зафиксировано. В основном от большой воды пострадала левобережная территория, где расположены дачные общества: по предварительным данным, на текущий момент подтоплены около 500 участков. Ожидается, что снижение воды начнется в ближайшее время.

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#большая вода #МЧС #происшествия

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