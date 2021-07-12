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12июля
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сегодня, 14:30 1

На 13 и 14 июля в Амурской области объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются очень сильные ливни, грозы и шквалистые усиления ветра

На 13 и 14 июля в Амурской области объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay.com

По сообщениям Амурского гидрометцентра, 13 и 14 июля, в связи с выходом на территорию области циклона, прогнозируются очень сильные дожди по всей территории области. По северным и центральным районам ожидаются осадки на уровне опасного природного явления – 50 миллиметров и более за 12 часов.

Максимальные осадки прогнозируются в Зейском, Белогорском, Мазановском, Серышевском, Свободненском, Шимановском, Благовещенском районах.

Обильные дожди прольются в Сковородинском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском, Селемджинском районах – от 30 до 50 миллиметров за сутки.

В связи с сильными ливнями существует вероятность резкого подъема уровня воды до 3,5 метра на реках северных районов, в том числе реках Зейского водохранилища, Селемдже, Тынде, Правом Уркане, Большом Невере.

В подобных ситуациях повышается риск аварийных ситуаций, нарушений на объектах энергоснабжения, коммунальных служб, ЖКХ.

МЧС России рекомендует при грозе и ветре не выходить на улицу, и не оставлять детей без присмотра. Пешеходам, застигнутым дождём, не стоит прятаться около стен домов – с крыш возможно падение частей кровли. По той же причине рекламные конструкции и деревья не являются безопасными. Не нужно приближаться к линиям электропередач.

Автотранспорт не рекомендуется оставлять под деревьями, рядом с рекламными щитами и ветхими постройками.

Во время грозы также лучше отключить работающие электроприборы, во избежание их выхода из строя, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

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#большая вода #МЧС #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    45 минут назад

    Так в Шимановском районе сильные или обильные дожди?

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