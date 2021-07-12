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12июля
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сегодня, 13:40 1

В Амурской области молния чуть не убила мужчину

Инцидент произошел в Ивановке

В Амурской области молния чуть не убила мужчину
Фото: pixabay.com

В селе Ивановка Ивановского района Амурской области молния почти попала в людей. Вчера, 11 июля, в своём инстаграм-аккаунте амурчанка поделилась роликом, в котором отчётливо слышно громкий хлопок и видно свет от молнии.

Оксана начала снимать своего сына на фоне машины. В нескольких метрах от них мужчина набирал воду. Когда он начал закрывать крышку железного бака, то ударила молния.

— Между нами было метра три, разряд прошёл в землю между машиной и парнем, – рассказала амурчанка.

После этого мужчина почти не мог говорить, его трясло, он сидел на корточках, поэтому женщина вызвала «скорую помощь». Она призналась, что напрочь забыла, что необходимо делать в таких ситуациях. Врачи приехали через семь минут. Вердикт – нет места входа и выхода молнии. Когда амурчанин немного пришёл в себя, он пошёл домой.

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Комментарии
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  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    Чуть - не считается

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