В Амурской области определили получателей губернаторской стипендии

Более 400 амурских школьников и студентов, которые учатся на «отлично», получат по 18 и 12 тысяч рублей соответственно. Благодаря инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова финансовое поощрение получат 358 школьников и 75 студентов колледжей.

В Амурской области губернаторские стипендии предусмотрены для четырех категорий обучающихся. Кроме школьников и студентов на выплаты могут рассчитывать победители и призеры этапов всероссийской олимпиады школьников, а также студенты, совмещающие хорошую учебу и работу по профильному направлению.

Главное условие для получения поощрения для школьников – наличие пятерок в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет. Получение стипендии студентами колледжей зависит от результатов предыдущего полугодия – им поощрение выплачивается дважды в год.

— У амурских детей огромный потенциал, важно его раскрыть. Для этого в регионе открываются новые образовательные центры, такие как «Кванториум», «IT-куб», «Точка роста», которые дети могут посещать бесплатно. Для дополнительной мотивации выделяем из бюджета области средства для финансового поощрения школьников и студентов за успехи в учебе. В этом году стипендии получат свыше 400 молодых людей. Все это делается для того, чтобы ребенок не только мог, но и хотел проявить себя. Рассчитываем, что наши ребята после окончания учебных заведений вернутся в Амурскую область. Тем более, что в регионе появляется все больше направлений, где можно реализовать себя в профессиональном плане, – отметил глава региона Василий Орлов.

В июне лучшие студенты Амурской области получили стипендии Муравьева-Амурского.