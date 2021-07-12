Аниматора, вылившего азот на руки девочки на турбазе под Благовещенском, признали виновным

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Амурчанина, который в прошлом году вылил жидкий азот девочке в руки, признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Суд назначил ему один год и семь месяцев ограничения свободы.

Но, по мнению защитника, умысел преступления осуждённого установлен не был, поэтому в жалобе он просил вынести оправдательный приговор.

В ноябре 2019 года аниматор проводил «Крио-шоу» в посёлке Мухинка. В руках он держал металлический термос с жидким азотом, с температурой кипения почти -196°С. Он подошёл к девочке, которая протянула руки к ёмкости, после чего мужчина вылил жидкий азот в ладони ребенка. Потерпевшая получила лёгкий вред здоровью – отморожение правой и левой кистей второй степени.

Амурский областной суд не удовлетворил жалобу. Осуждённый знал об опасности химического вещества и обладал навыками работы с ним, однако всё равно совершил правонарушение. Приговор остался без изменений.