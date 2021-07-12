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сегодня, 13:01 0

Певица Клава Кока назвала бывшего бойфренда предателем

Клава Кока рассказала о расставании с Димой Гордеем

Певица Клава Кока назвала бывшего бойфренда предателем
Фото: news.myseldon.com

Недавно блогер Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой. Певица недовольна тем, что бывший бойфренд рассказал об их разрыве общественности и назвала его поступок предательством, пишет «СтарХит».

24-летняя певица Клава Кока не любит делиться с публикой подробностями личной жизни. Певица не афишировала их отношения с Димой Гордеем, но при этом не отрицала, что её сердце занято.

В YouTube-шоу «Надо обсудить» артистка призналась, что о разрыве с блогером не планировала сообщать. При этом Клава не знала, что про их расставание станет рассказывать Гордей. По её словам, она расценивает этот поступок как предательство, потому что он принял решение за них обоих.

Певица отметила, что блогер давно хотел рассекретить их роман, он хотел, чтобы об этом говорили. Гордею не нравилось, когда она не показывала его в сторис.

Отношения Клавы Коки и Димы Гордея просуществовали менее двух лет. Артистка рассказала, что не собиралась расставаться с Димой, а планировала дать ему ещё шанс. Теперь же ни о каком воссоединении не может быть и речи.

Клава зла на бывшего бойфренда из-за его поступка, но хочет верить, что он сделал это не ради хайпа.

— Гордей всегда мне говорил, что для обычного человека горе – это горе, а для блогера – контент, – призналась певица.

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#шоу-бизнес

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