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Чума косит животных в Амурской области

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в одном из сёл

Чума косит животных в Амурской области
Фото: pixabay.com

Амурское ветеринарное управление сообщает, что в селе Грибовка Архаринского района введён карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

— Подозрение на африканскую чуму свиней подтвердилось в одном из личных подсобных хозяйств села Грибовка Архаринского района, где заболели две свиньи. Прибывшие на место ветеринарные специалисты при осмотре обнаружили клинические признаки АЧС. В лаборатории генетический материал опасного вируса был выявлен у обеих свиней, – комментируют ситуацию специалисты.

Согласно новым ветеринарным правилам, карантин продлится 30 дней. Ввоз и вывоз свиней, а также любой продукции из свинины из населённого пункта строго запрещены. На въезде работают специальные ограничительные посты.

Всего в селе Грибовка уничтожат пять свиней. В карантин попали ещё 10 животных из села Могилёвка, находящееся в пятикилометровой зоне. Все владельцы получат компенсации.

По предварительной версии специалистов, возможен занос вируса из дикой природы. Село Грибовка находится в прямой близости с Хинганским заповедником и границей с Еврейской автономной областью, где недавно и были зафиксированы случаи африканской чумы свиней.

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#животные #производство

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