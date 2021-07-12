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12июля
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сегодня, 13:30 0

За минувшие сутки вода покинула 6 домов и 26 приусадебных участков в Амурской области

Вода пока остаётся на территории шести населённых пунктов

За минувшие сутки вода покинула 6 домов и 26 приусадебных участков в Амурской области
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области вода пока остаётся на территории шести населённых пунктов. 40 домов остаются подтопленными во Владимировке. Водой также залиты 217 частных дворов, из них во Владимировке – 200. Населённых пунктов без автомобильного сообщения нет.

В селе Ушаково Шимановского района продолжает свою работу лодочная переправа. За сутки было перевезено 60 человек, а с начала её работы – 2 229 человек.

35 человек, в том числе 17 детей, находятся в двух пунктах временного размещения.

В пострадавших населённых пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы, откачивается вода, просушиваются дома, дезинфицируется территория, идёт очистка от мусора. Работами по восстановлению заняты 640 человек и 198 единиц техники, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

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#большая вода #Благрайон #МЧС

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