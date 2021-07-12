Оперативники управления МВД раскрыли тщательно подготовленную кражу бульдозера в Тынде

Бульдозер стоимостью 45 миллионов рублей был похищен со стройплощадки одной из организаций. Заявление поступило в полицию 19 июня. Механик организации сообщил полиции, что неизвестные люди под предлогом изъятия за долги погрузили технику на трал и вывезли с объекта.

Для оказания помощи в расследовании в Тынду из областного центра выехали сотрудники областного уголовного розыска. Следственная группа предположила, что бульдозер повезли в Якутию. Но после изучения записей с видеокамер, расположенных вдоль дорог, удалось обнаружить похищенное в посёлке Соловьёвск. Пользуясь тем, что китайский бульдозер «Shantui» является практически точной копией японского «Komatsu», злоумышленники нанесли соответствующие маркировки, чтобы ввести следствие в заблуждение.

До Соловьёвска и далее трал с украденной техникой перегонялся скрытно, по лесным дорогам. Позднее машина отправилась в посёлок Талдан Сковородинского района. Здесь похитители встретились с золотодобытчиком из Зейского района, передали ему бульдозер и получили оплату. Покупателю краденая техника обошлась в десять миллионов рублей, девять из которых он обещал отдать к осени.

Сразу, как только удалось установить личность подозреваемого, он и его пособник были задержаны. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

36-летний мужчина оказался неработающим, ранее судимым жителем Тынды, сыщики арестовали его за несколько часов до вылета на курорт.

Водитель тягача, перевозивший бульдозер оказался просто нанят за деньги, и не был в курсе преступного замысла. Однако удалось выяснить, что у преступника был ещё один сообщник – сотрудник строительной компании, обратившийся с заявлением в полицию. От него исходила информация о том, что бульдозер не охраняется, и его можно легко похитить. За своё пособничество он должен был получить процент от сделки.

Похищенный бульдозер, уже успевший добраться до базы покупателя, возвращён в Тынду, его законным владельцам. Все фигуранты дела задержаны.

Преступление было раскрыто в течение недели, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.