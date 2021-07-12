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сегодня, 12:12 0

Подруга Макsим сообщила об ухудшении состояния певицы

У певицы Макsим начался сепсис

Подруга Макsим сообщила об ухудшении состояния певицы
Фото: joinfo.com

38-летняя певица Макsим с середины июня находится в больнице. Когда её состояние ухудшилось, артистку подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Подруга певицы рассказала о состоянии певицы на сегодняшний день, пишет «Комсомольская правда».

Пару дней назад Макsим стало немного лучше, медики даже попробовали вывести её из комы. Сообщалось, что к певице стало возвращаться сознание. Но врачам снова пришлось погрузить звезду в медикаментозный сон из-за её тяжёлого состояния.

Как рассказали друзья артистки, в воскресенье ей стало хуже. Подруга Макsим сообщила, что Марина снова находится в критическом состоянии. По её словам, врачи провели певице новое обследование, которое показало, что в её лёгких идёт сильный гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис. Врачи продолжают бороться за её жизнь.

При поступлении в клинику в крови Макsим были обнаружены антитела. Несколько тестов не выявили у неё коронавирус, но у певицы было поражено 75 процентов лёгких. Позже артистку подключили к ИВЛ, а когда её состояние резко ухудшилось, добавили ещё и аппарат ЭКМО.

Врачи осторожны в прогнозах, но надеются, что Макsим всё-таки сможет победить болезнь.

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#здоровье #шоу-бизнес

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