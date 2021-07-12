Амурские судебные приставы взыскали около 50 миллионов рублей в пользу физического лица

Исполнительное производство о взыскании задолженности в 50 миллионов рублей было отработано в межрайонном отделении судебных приставов по городу Свободный и Свободненскому району.

Должником оказалась крупная строительная организация, осуществляющая деятельность при строительстве газоперерабатывающего завода. Она задолжала заработную плату на сумму около 50 миллионов рублей.

На первом этапе производства судебные приставы установили сроки для погашения задолженности, но руководство организации требования представителей власти не приняло во внимание. Задолженность не была погашена.

В соответствии с законодательством «Об исполнительном производстве» судебные приставы вынесли постановление и взыскали требуемую сумму со счетов должника.