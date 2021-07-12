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12июля
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сегодня, 12:40 1

Амурские судебные приставы взыскали около 50 миллионов рублей в пользу физического лица

Задолженность по заработной плате обернулась взысканием в Свободном

Амурские судебные приставы взыскали около 50 миллионов рублей в пользу физического лица
Фото: 28.fssp.gov.ru

Исполнительное производство о взыскании задолженности в 50 миллионов рублей было отработано в межрайонном отделении судебных приставов по городу Свободный и Свободненскому району.

Должником оказалась крупная строительная организация, осуществляющая деятельность при строительстве газоперерабатывающего завода. Она задолжала заработную плату на сумму около 50 миллионов рублей.

На первом этапе производства судебные приставы установили сроки для погашения задолженности, но руководство организации требования представителей власти не приняло во внимание. Задолженность не была погашена.

В соответствии с законодательством «Об исполнительном производстве» судебные приставы вынесли постановление и взыскали требуемую сумму со счетов должника.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    Об этом и писать не стоило. Работа указанного отделения в частности, да думаю и в целом департамента судебных приставов области оставляет желать лучшего. Отписки, затягивание, еще и документы могут потерять раз так несколько. Все хотя бы один раз в жизни сталкивались. Знают.

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