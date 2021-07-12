В Благовещенске перекрыли магистральную улицу
Работы ведутся на КПП
С сегодняшнего дня, 12 июля, перекрыт участок улицы 50-летия Октября в областной столице. Нельзя проехать по половине дороги на отрезке между улицами Текстильной и Перспективной.
Здесь ведутся работы на сетях водоснабжения. Открыть движение полностью планируют к 21:00 14 июля.
— Администрация города Благовещенска рекомендует водителям транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты, – просят в мэрии.
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