В Благовещенске перекрыли магистральную улицу

С сегодняшнего дня, 12 июля, перекрыт участок улицы 50-летия Октября в областной столице. Нельзя проехать по половине дороги на отрезке между улицами Текстильной и Перспективной.

Здесь ведутся работы на сетях водоснабжения. Открыть движение полностью планируют к 21:00 14 июля. — Администрация города Благовещенска рекомендует водителям транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты, – просят в мэрии.

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#дороги

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Алексей «Груандан» Козырин