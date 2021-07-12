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12июля
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сегодня, 12:26 1

В Благовещенске перекрыли магистральную улицу

Работы ведутся на КПП

В Благовещенске перекрыли магистральную улицу

С сегодняшнего дня, 12 июля, перекрыт участок улицы 50-летия Октября в областной столице. Нельзя проехать по половине дороги на отрезке между улицами Текстильной и Перспективной.

Здесь ведутся работы на сетях водоснабжения. Открыть движение полностью планируют к 21:00 14 июля.

— Администрация города Благовещенска рекомендует водителям транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты, – просят в мэрии.

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#дороги

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Скоро по всему городу асфальта на дорогах не останется. Весь город перекопали.

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