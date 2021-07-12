В Москве 13-летний мальчик выбросил с седьмого этажа новорождённую сестру

Как стало известно, семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной. В однокомнатной квартире проживала семейная пара, бабушка и 13-летний сын женщины от первого брака. Мальчик с рождения стоял на учёте из-за тяжёлой степени психического заболевания. Когда в доме появилась новорожденная девочка, подросток никак на неё не отреагировал.

Трагедия произошла днём в воскресенье. В тот момент глава семейства пошёл в продуктовый магазин, бабушка раскладывала детские вещи, малышка лежала в кроватке, а мальчик смотрел мультфильмы.

Мама новорождённой на пару минут вышла в туалет, при этом дверь она закрывать не стала, чтобы следить за детьми. Она увидела, что сын пробежал мимо неё на кухню, где расположен балкон. Женщина пошла вслед за ним и увидела, как мальчик бросает свёрток с ребёнком. Всё произошло на её глазах, но мать не успела ничего сделать.

После этого подросток вернулся в комнату и продолжил смотреть мультфильмы. Судя по всему, он даже не понял, что произошло.

Семья малышки не может поверить в случившееся и оправиться от горя. Бабушке даже пришлось вызывать «скорую помощь».

Как сообщает «Пятый канал», соседи рассказали, что семья, где произошла трагедия, была благополучной. Одна женщина отметила, что по мальчику было заметно, что у него есть отклонения, однако ничего особенного в его поведении не было.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведётся расследование.