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сегодня, 11:35 3

В Москве 13-летний мальчик выбросил с седьмого этажа новорождённую сестру

Погибшей девочке было всего восемь дней

В Москве 13-летний мальчик выбросил с седьмого этажа новорождённую сестру
Фото: m.123ru.net

В Москве 13-летний мальчик, страдающий умственной отсталостью, выбросил новорождённого ребёнка с седьмого этажа. Сестра подростка появилась на свет 3 июля, но успела прожить всего восемь дней, пишет «Московский комсомолец».

Как стало известно, семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной. В однокомнатной квартире проживала семейная пара, бабушка и 13-летний сын женщины от первого брака. Мальчик с рождения стоял на учёте из-за тяжёлой степени психического заболевания. Когда в доме появилась новорожденная девочка, подросток никак на неё не отреагировал.

Трагедия произошла днём в воскресенье. В тот момент глава семейства пошёл в продуктовый магазин, бабушка раскладывала детские вещи, малышка лежала в кроватке, а мальчик смотрел мультфильмы.

Мама новорождённой на пару минут вышла в туалет, при этом дверь она закрывать не стала, чтобы следить за детьми. Она увидела, что сын пробежал мимо неё на кухню, где расположен балкон. Женщина пошла вслед за ним и увидела, как мальчик бросает свёрток с ребёнком. Всё произошло на её глазах, но мать не успела ничего сделать.

После этого подросток вернулся в комнату и продолжил смотреть мультфильмы. Судя по всему, он даже не понял, что произошло.

Семья малышки не может поверить в случившееся и оправиться от горя. Бабушке даже пришлось вызывать «скорую помощь».

Как сообщает «Пятый канал», соседи рассказали, что семья, где произошла трагедия, была благополучной. Одна женщина отметила, что по мальчику было заметно, что у него есть отклонения, однако ничего особенного в его поведении не было.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведётся расследование.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    5 часов назад

    Ну всё правильно, ёпт. А через три года он возьмет Калаш и пойдет в торговый центр, умственно отсталый же.

  • kidman

    kidman
    3 часа назад

    Гуманизм погубит цивилизацию. На протяжении всего своего сознательного существования, человек никогда так не страдал, как в современном мире «свободы, равенства и толерантности».

    Не мои слова, но полностью с ними соглашусь. Дебилы бьют витрины, ломают остановки, убивают людей (у кого на что фантазии хватает) - а мы всё о гуманности и терпимости рассуждаем

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Горе. Но хочу заметить, что и вполне здоровые взрослые люди иногда творят не меньшую жесть...

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