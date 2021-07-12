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сегодня, 12:10 2

Судно с заболевшими COVID-19 российскими моряками прибудет во Владивосток из Японии во вторник

На борту заболело десять человек, в Японии помощь оказывать отказались

Судно с заболевшими COVID-19 российскими моряками прибудет во Владивосток из Японии во вторник
Фото: pixabay.com

Завтра, 13 июля, судно Sokol 9 подойдёт из Японии во Владивосток. Это подтвердил председатель профсоюза моряков Владивостока Пётр Осечанский. Ранее жительница Приморья утверждала, что часть экипажа заболела, но медпомощи им не оказали, сообщает «Интерфакс».

Пётр Осечанский сообщил, что жена одного из моряков подала заявление в транспортную прокуратуру. Женщина рассказала, что заболевшим членам экипажа судна, которое стояло в японском порту Нагоя, не оказывалась медицинская помощь. Их состояние ухудшилось. По её словам, у шестерых российских моряков была высокая температура и головные боли, у четверых отсутствовали вкус и обоняние, был кашель. Всего в экипаже 15 человек.

Прибытие судна подтвердил и представитель агентирующей компании, но информацию о заболевших работниках – нет. «Насчёт экипажа – все живы, здоровы», – сказал он. После прибытия судно могут отправить на карантин.

В краевой транспортной прокуратуре пояснили, что их полномочия пока ограничены, так как судно иностранное. Меры начнут приниматься, когда оно зайдёт в российский порт.

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#Дальний Восток #происшествия #COVID 19

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Комментарии
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  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    Экономия на страховке.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Бабы ещё нарожают

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