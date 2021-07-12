Судно с заболевшими COVID-19 российскими моряками прибудет во Владивосток из Японии во вторник

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Пётр Осечанский сообщил, что жена одного из моряков подала заявление в транспортную прокуратуру. Женщина рассказала, что заболевшим членам экипажа судна, которое стояло в японском порту Нагоя, не оказывалась медицинская помощь. Их состояние ухудшилось. По её словам, у шестерых российских моряков была высокая температура и головные боли, у четверых отсутствовали вкус и обоняние, был кашель. Всего в экипаже 15 человек.

Прибытие судна подтвердил и представитель агентирующей компании, но информацию о заболевших работниках – нет. «Насчёт экипажа – все живы, здоровы», – сказал он. После прибытия судно могут отправить на карантин.

В краевой транспортной прокуратуре пояснили, что их полномочия пока ограничены, так как судно иностранное. Меры начнут приниматься, когда оно зайдёт в российский порт.