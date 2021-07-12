В Благовещенске снова произошло ДТП с участием ребёнка

В минувшую пятницу в Благовещенске произошло очередное ДТП во дворе с участием ребёнка. Как уточняет отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», это уже пятое подобное происшествие с начала этого года.

9 июля, в 20:01, во дворе дома по адресу: Институтская, 10, водитель на автомобиле Nissan Juke сбил девочку-велосипедиста 2015 года рождения. В результате наезда девочка получила травмы. Напомним, вечером 5 июля в Благовещенске сбили 6-летнего мальчика.

Просмотров всего: 973

#дети #ДТП #происшествия

распечатать

Никита Манаков