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12июля
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сегодня, 11:55 0

В Благовещенске снова произошло ДТП с участием ребёнка

Девочку сбили во дворе жилого дома

В Благовещенске снова произошло ДТП с участием ребёнка
Фото: pixabay.com

В минувшую пятницу в Благовещенске произошло очередное ДТП во дворе с участием ребёнка. Как уточняет отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», это уже пятое подобное происшествие с начала этого года.

9 июля, в 20:01, во дворе дома по адресу: Институтская, 10, водитель на автомобиле Nissan Juke сбил девочку-велосипедиста 2015 года рождения. В результате наезда девочка получила травмы.

Напомним, вечером 5 июля в Благовещенске сбили 6-летнего мальчика.

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#дети #ДТП #происшествия

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