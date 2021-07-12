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#ЦУРрешаемвместе: Паводок стал главной темой первой половины лета в соцсетях Амурской области

Жители региона оставили более 70 сообщений с просьбами о помощи

#ЦУРрешаемвместе: Паводок стал главной темой первой половины лета в соцсетях Амурской области

В Приамурье только и разговоров, что о паводке. Стихийное бедствие, обрушившееся на регион, стало главной темой сообщений в социальных сетях амурчан. За последние две недели жители территорий, пострадавших от воды, оставили в соцсетях более 70 комментариев с просьбой о помощи и вопросами к властям. Сообщения амурчан проанализировал Амурский ЦУР.

«Помогите Владимировке!», «Спасите Сергеевку!», «Вода идёт в Поярково!» – подобные комментарии в последние недели стали главными маркерами беды. Сообщения в соцсетях о проблемах и вопросы жителей фиксировала система «Инцидент Менеджмент». ЦУР Амурской области оперативно направлял полученную информацию в профильные ведомства и передавал жителям актуальные данные. В том числе пользователи получали оперативную сводку о паводковой обстановке, информацию, где размещены пункты временного размещения, и куда можно обратиться за помощью.

Сейчас, когда большая вода отступает, на первый план выходят сообщения, касающиеся помощи пострадавшим и будущего утонувших населённых пунктов. Так, жители Владимировки и Усть-Ивановки, которые за последние годы пережили не один паводок, подняли вопрос строительства дамб в своих населённых пунктах.

Как отметили в областном правительстве, вопрос строительства защитных сооружений в населённых пунктах, которые чаще всего страдают от стихии, решён. В 2022 году начнётся строительство дамб в Усть-Ивановке, Владимировке и Гродекове. Сейчас необходимо актуализировать ранее разработанную проектную документацию на берегоукрепление. На эти цели уже выделили 50 миллионов рублей. В Гродекове и Усть-Ивановке работы должны закончить в 2024 году, во Владимировке – в 2025 году. После этого начнётся берегоукрепление в Константиновке и Новопетровке.

Как сообщили в амурском Центре управления регионом, многие сообщения, которые фиксирует система «Инцидент Менеджмент», касаются того, на какую помощь могут рассчитывать жители, пострадавшие от воды. В Амурской области подтопленцы получают выплаты из регионального и федерального бюджетов. И резервного фонда области направляют 30 тысяч рублей каждому затопленному домовладению, где вода поднялась выше пола. Кроме того, по 10 тысяч рублей выделяется на каждого несовершеннолетнего члена семьи, проживающего в затопленном доме. Федеральные выплаты предусматривают 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи каждому пострадавшему. А также 50 тысяч рублей каждому жителю, частично лишившемуся имущества первой необходимости, и 100 тысяч – за полную утрату имущества первой необходимости.

Сейчас в пострадавших районах работают комиссии, оценивающие ущерб, который вода нанесла жителям. Амурчанам необходимо подать заявление на обследование дома. Для этого они могут обратиться в местные администрации, пункты временного размещения или оформить заявление в электронном виде на региональном портале Госуслуг (https://gu.amurobl.ru/). Кроме того, региональные власти запустили для пострадавших жителей специальную горячую линию – 8 (924) 444-59-04.

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#большая вода #ЦУР: решаем вместе

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