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12июля
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сегодня, 11:24 12

В Благовещенске разбили новенькую остановку

Инцидент произошёл в микрорайоне в ночь с 11 на 12 июля

В Благовещенске разбили новенькую остановку
Фото: Telegram

В Благовещенске участились случаи порчи городского имущества. Сегодня ночью произошёл очередной инцидент.

Неизвестные разбили стекло в одной из новых остановок в микрорайоне. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Благовещенска.

«Сегодня ночью неизвестные разбили боковое стекло новой остановки по улице Василенко. Судя по осколкам у павильона, сделали это бутылкой. Целым павильон простоял всего лишь полгода. Его и ещё два новых на остановках Тепличная и Студенческая установили в январе этого года после завершения комплексного ремонта улицы Воронкова в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"», – пишет Олег Имамеев.

Сотрудники ГСТК готовят заявление в полицию.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    5 часов назад

    в следующий раз из картона сделайте, вдруг не подожгут

  • Авантыч

    Авантыч
    5 часов назад

    Страйкерочек

    Круто, виноваты те, кто остановку поставил. Но никак не уе...и которые разбивают и расписывают.

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    5 часов назад

    Круто ставить этот кал, зная наш менталитет

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    5 часов назад

    бетонные остановки стоят 100 лет, и столько же простоят, намек понятен?

  • старатель

    старатель
    5 часов назад

    Страйкерочек

    Вы здоровы ?

  • kidman

    kidman
    5 часов назад

    Всё-таки нормальных людей, которые не хотят прожить всю жизнь с железобетонными остановками, большинство. Поэтому быдло нужно отлавливать и жёстко наказывать. А не просто пальцем грозить, слушая, как его мама рассказывает, какой он на самом деле хороший

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    4 часа назад

    ну не хотите с бетонными, то как говорится живите с битыми

  • @leeex

    @leeex
    4 часа назад

    Страйкерочек, на всю голову (((

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    4 часа назад

    @leeex 1 минута назад Страйкерочек, на всю голову ((( а ты я смотрю умняш на всю голову?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    4 часа назад

    такие же умняши понаставили остановок которые от ветра переворачиваются, антивандальные на калинина, которые от вандалов не помогают, и скульптуры которые из говна и палок ломаются если их трогать

  • stepan281

    stepan281
    2 часа назад

    Просто безнаказанность. Ну найдут вандалов. Погрозят пальчиком, выписав символический штраф. А вот если бы это приравняли к злостному хулиганству с отбыванием до 5-ти лет, то желающих ломать остановки, скульптуры и т.д. пакостить поубавилось бы.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Потому что полиция перестала патрулировать улицы. Сейчас каждую ночь доносятся пьяные вопли,звуки ударов..Звон разбитых бутылок.Даже по набережной перестали ходить.

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