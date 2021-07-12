В Благовещенске разбили новенькую остановку

В Благовещенске участились случаи порчи городского имущества. Сегодня ночью произошёл очередной инцидент.

Неизвестные разбили стекло в одной из новых остановок в микрорайоне. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Благовещенска.

«Сегодня ночью неизвестные разбили боковое стекло новой остановки по улице Василенко. Судя по осколкам у павильона, сделали это бутылкой. Целым павильон простоял всего лишь полгода. Его и ещё два новых на остановках Тепличная и Студенческая установили в январе этого года после завершения комплексного ремонта улицы Воронкова в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"», – пишет Олег Имамеев.

Сотрудники ГСТК готовят заявление в полицию.