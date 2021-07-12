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12июля
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сегодня, 10:59 0

Амурчанина признали виновным в совращении дочери

История прогремела на федеральных телеканалах

Амурчанина признали виновным в совращении дочери
Фото: pixabay.com

Житель Серышевского района Амурской области получил срок за совращение несовершеннолетней дочери. Об этом случае спустя много лет девушка рассказала в эфире федерального телеканала.

В прокуратуре Амурской области уточнили, что при совершении развратных действий к своей дочери, которой на тот момент было 13 лет, мужчина не применял насилия. Мужчина отправится в колонию общего режима на три года и три месяца.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#дети #криминал #происшествия

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