Амурчанина признали виновным в совращении дочери

В прокуратуре Амурской области уточнили, что при совершении развратных действий к своей дочери, которой на тот момент было 13 лет, мужчина не применял насилия. Мужчина отправится в колонию общего режима на три года и три месяца.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.