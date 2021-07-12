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12июля
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сегодня, 11:10 0

Амурские водолазы отправились на поиски утонувшего молодого человека

Происшествие случилось вчера

Амурские водолазы отправились на поиски утонувшего молодого человека
Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

Спасатели областного центра ГЗ и ПБ выдвинулись в Прогресс на поиски утонувшего амурчанина, сообщает пресс-служба ведомства.

В воскресенье на техническом водоёме «Плотина» предположительно утонул парень 1996 года рождения. Сотрудникам полиции и ГИМС не удалось найти тело молодого человека, тогда глава района подал заявку на привлечение водолазов.

Также вчера сотрудники противопожарной службы нашли тело утонувшего амурчанина 1998 года рождения на озере Канава около села Кустанаевка Белогорского района. Специалисты обследовали водоём на лодке с помощью устройства «кошка».

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#происшествия

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