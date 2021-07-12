Юные футболисты из Благовещенска потерпели поражение

«СКА-Хабаровск» прервал победную серию юных благовещенских футболистов.

7-й тур ЮФЛ ДВ стартовал в Южно-Сахалинске. Гости продержались без пропущенных мячей до середины первого тайма.

В итоге «СКА-Хабаровск» прервал победную серию «Благовещенска»: армейцы со счётом 2:0 обыграли лидера Дальневосточной юношеской лиги.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» поднялся на пятое место в таблице, а «Благовещенск» уступил единоличное лидерство. Теперь в лиге по 15 очков имеют в своем активе футболисты Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска.