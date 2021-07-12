70-летний миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос на своём корабле

70-летний британец стал первым миллиардером, побывавшем в околоземном пространстве. Официальная граница космоса начинается со 100 км. Частный летательный аппарат Брэнсона пока единственный, сумевший забраться столь высоко.

Ричард Брэнсон давно хотел воплотить свою мечту. Проект был безумно дорогим, но человек с состоянием в более чем 5 миллиардов долларов сумел это реализовать.

Сначала самолёт-носитель White Knight Two в течение часа вывел ракетоплан VSS Unity с экипажем на высоту 20 километров. После этого ракетоплан с помощью собственных двигателей поднялся на заданную высоту. Пассажиры корабля 4 минуты пробыли в невесомости и смогли полюбоваться красотами планеты. Затем ракетоплан совершил благополучную посадку.

Одновременно с Брэнсоном свой полёт готовил богатейший человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос. Он наметил свой старт на 20 июля, но британец оказался первым.

Однако Безос не считает путешествие Брэнсона космическим. Сам он планирует пересечь 100-километровую границу с космосом и достичь орбиты.