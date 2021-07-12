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В МЧС назвали предварительную причину вчерашнего пожара на Амурской-Мухина

Это поджог

В МЧС назвали предварительную причину вчерашнего пожара на Амурской-Мухина

Предварительной причиной возгорания хозпостроек возле бывшего здания Дальгеологии на Амурской-Мухина назван поджог.

— Предположительная причина пожара – поджог. На месте работает специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Благовещенска, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Амурской области.

Старинное деревянное здание на кирпичном фундаменте не пострадало. Известно, что недавно здание было продано мэрией Благовещенска частной компании. Сносить объект культурного наследия нельзя, но и к его реставрации пока не приступали.

На днях в этом же районе горел частный жилой дом, его пожарным удалось отстоять.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • OT

    OT
    6 часов назад

    Надо-же так вот прямо все упереться в интересы тех, кто эту землю присвоить стремится и все-ж обходят этот вопрос. Ведь там копнуть ничего не стоит, чтоб выяснить чьих интересов поджог. Вобщем все прикроется и как всегда территорию благополучно приберет "интересант"

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    5 часов назад

    не так уж помпезно объект культурного наследия выглядит ) может и хотели огоньком от наследия избавиться

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