В МЧС назвали предварительную причину вчерашнего пожара на Амурской-Мухина

— Предположительная причина пожара – поджог. На месте работает специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Благовещенска, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Амурской области.

Старинное деревянное здание на кирпичном фундаменте не пострадало. Известно, что недавно здание было продано мэрией Благовещенска частной компании. Сносить объект культурного наследия нельзя, но и к его реставрации пока не приступали.

На днях в этом же районе горел частный жилой дом, его пожарным удалось отстоять.